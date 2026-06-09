Pollo crispy casero con salsa ranch
¿Te gusta probar cosas nuevas en casa con ingredientes sencillos? Elabora esta receta de pollo crispy casero con salsa ranch.
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Hay algo casi irresistible en el sonido de un buen pollo crispy cuando le das el primer mordisco. Esa capa exterior dorada que cruje ligeramente antes de llegar a una carne jugosa es una combinación que rara vez falla. Da igual la edad o la ocasión. Y si a eso le añades una salsa ranch casera fresca y cremosa, el conjunto sube de nivel.
Es el tipo de comida que encaja igual de bien en una cena informal, una reunión con amigos o una comida de fin de semana cuando apetece darse un pequeño capricho.
Ingredientes
Para el pollo:
Para la salsa ranch:
- 150 gramos de mayonesa
- 100 gramos de yogur natural
- 1 cucharada de cebollino fresco picado
- 1 cucharadita de ajo en polvo
- Unas gotas de zumo de limón
- Sal y pimienta
Cómo preparar el pollo para que quede más jugoso
Una de las diferencias más evidentes entre un pollo correcto y uno realmente bueno suele estar en este paso. La marinada.
Muchas veces existe la tentación de saltársela para ahorrar tiempo. Es un error bastante habitual. El reposo en buttermilk ayuda a que la carne conserve humedad durante la fritura y aporta una textura mucho más agradable.
- Corta el pollo en tiras o en piezas medianas.
- Mete el pollo en un bol con el suero de leche, sal y pimienta molida. A falta de buttermilk, echa gotas de limón en la leche.
- Lo ideal es dejar el pollo marinando al menos media hora. Si permanece una o dos horas en el frigorífico, el resultado suele mejorar todavía más.
- No parece un cambio enorme cuando lo estás preparando. Después, al probarlo, sí se nota.
Cómo conseguir un rebozado realmente crujiente
- En un recipiente mezcla la harina, la maicena y las especias.
- La maicena tiene un papel importante porque ayuda a crear una cobertura más ligera y quebradiza. Es uno de esos pequeños trucos que suelen marcar diferencias.
- Retira el pollo de la marinada y pásalo directamente por la mezcla seca.
- Mientras tanto, calienta aceite abundante.
- La temperatura ideal ronda los 175 grados. Si el aceite está demasiado frío, el rebozado absorberá más grasa. Si está demasiado caliente, se dorará antes de que la carne esté cocinada por dentro.
- Fríe en tandas pequeñas. Puede parecer una tontería, pero llenar demasiado la sartén suele ser uno de los errores más frecuentes.
- En unos minutos aparecerá ese color dorado tan característico.
Cómo preparar la salsa ranch casera
Mezcla en un bol yogur, mayonesa, gotas de limón, ajo en polvo, sal, pimienta molida y perejil o cebollino picados.
No lleva más de cinco minutos. Aun así, si puedes dejarla reposar un rato en el frigorífico, mejor. Los sabores se integran y la salsa gana personalidad.
Consejos para conseguir un mejor resultado
Hay pequeños detalles que ayudan bastante.
- Uno de ellos consiste en colocar el pollo sobre una rejilla cuando sale del aceite.
- Muchas personas utilizan papel absorbente, que funciona bien para retirar grasa. Sin embargo, la rejilla permite que el aire circule alrededor de la pieza y mantiene mejor el crujiente exterior.
- Otro consejo sencillo es servir la salsa aparte.
- Prueba diferentes especias. Un poco más de pimentón, una pizca de cayena o incluso algo de mostaza en polvo pueden cambiar bastante el resultado.
Información de la receta
Tiempo de preparación: 45 minutos
Porciones: 4 personas
Tipo de cocina: Estadounidense
Tipo de comida: Plato principal, aperitivo o comida informal
Información nutricional aproximada: entre 550 y 700 calorías por porción