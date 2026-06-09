Pollo crispy casero con salsa ranch

Hay algo casi irresistible en el sonido de un buen pollo crispy cuando le das el primer mordisco. Esa capa exterior dorada que cruje ligeramente antes de llegar a una carne jugosa es una combinación que rara vez falla. Da igual la edad o la ocasión. Y si a eso le añades una salsa ranch casera fresca y cremosa, el conjunto sube de nivel.

Es el tipo de comida que encaja igual de bien en una cena informal, una reunión con amigos o una comida de fin de semana cuando apetece darse un pequeño capricho.

Ingredientes

Para el pollo:

600 gramos de pechuga de pollo o contramuslos deshuesados

250 ml de suero de leche (buttermilk)

200 gramos de harina de trigo

50 gramos de maicena

1 cucharadita de ajo en polvo

1 cucharadita de cebolla en polvo

1 cucharadita de pimentón dulce

Sal al gusto

Pimienta negra al gusto

Aceite para freír

Para la salsa ranch:

150 gramos de mayonesa

100 gramos de yogur natural

1 cucharada de cebollino fresco picado

1 cucharadita de ajo en polvo

Unas gotas de zumo de limón

Sal y pimienta

Cómo preparar el pollo para que quede más jugoso

Una de las diferencias más evidentes entre un pollo correcto y uno realmente bueno suele estar en este paso. La marinada.

Muchas veces existe la tentación de saltársela para ahorrar tiempo. Es un error bastante habitual. El reposo en buttermilk ayuda a que la carne conserve humedad durante la fritura y aporta una textura mucho más agradable.

Corta el pollo en tiras o en piezas medianas. Mete el pollo en un bol con el suero de leche, sal y pimienta molida. A falta de buttermilk, echa gotas de limón en la leche. Lo ideal es dejar el pollo marinando al menos media hora. Si permanece una o dos horas en el frigorífico, el resultado suele mejorar todavía más. No parece un cambio enorme cuando lo estás preparando. Después, al probarlo, sí se nota.

Cómo conseguir un rebozado realmente crujiente

En un recipiente mezcla la harina, la maicena y las especias. La maicena tiene un papel importante porque ayuda a crear una cobertura más ligera y quebradiza. Es uno de esos pequeños trucos que suelen marcar diferencias. Retira el pollo de la marinada y pásalo directamente por la mezcla seca. Mientras tanto, calienta aceite abundante. La temperatura ideal ronda los 175 grados. Si el aceite está demasiado frío, el rebozado absorberá más grasa. Si está demasiado caliente, se dorará antes de que la carne esté cocinada por dentro. Fríe en tandas pequeñas. Puede parecer una tontería, pero llenar demasiado la sartén suele ser uno de los errores más frecuentes. En unos minutos aparecerá ese color dorado tan característico.

Cómo preparar la salsa ranch casera

Mezcla en un bol yogur, mayonesa, gotas de limón, ajo en polvo, sal, pimienta molida y perejil o cebollino picados.

No lleva más de cinco minutos. Aun así, si puedes dejarla reposar un rato en el frigorífico, mejor. Los sabores se integran y la salsa gana personalidad.

Consejos para conseguir un mejor resultado

Hay pequeños detalles que ayudan bastante.

Uno de ellos consiste en colocar el pollo sobre una rejilla cuando sale del aceite.

Muchas personas utilizan papel absorbente , que funciona bien para retirar grasa. Sin embargo, la rejilla permite que el aire circule alrededor de la pieza y mantiene mejor el crujiente exterior.

, que funciona bien para retirar grasa. Sin embargo, la rejilla permite que el aire circule alrededor de la pieza y mantiene mejor el crujiente exterior. Otro consejo sencillo es servir la salsa aparte.

Prueba diferentes especias. Un poco más de pimentón, una pizca de cayena o incluso algo de mostaza en polvo pueden cambiar bastante el resultado.

Información de la receta

Tiempo de preparación: 45 minutos

Porciones: 4 personas

Tipo de cocina: Estadounidense

Tipo de comida: Plato principal, aperitivo o comida informal

Información nutricional aproximada: entre 550 y 700 calorías por porción