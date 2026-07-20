Pollo pibil: receta mexicana tradicional fácil y muy jugosa

Si hay un plato que realmente transporta al paladar directamente a la península de Yucatán, ese es el pollo pibil. Olvida por un momento las versiones rápidas que a veces encontramos en restaurantes de comida rápida; lo que busco aquí es esa profundidad ahumada y cítrica que solo se consigue cuando la carne se confita lentamente, casi deshaciéndose al tacto. Es una receta que requiere paciencia, pero que no te pedirá esfuerzos técnicos complicados. Si eres amante de las aves, seguro que ya has probado otras formas de cocinarlas, como unos buenos muslos de pollo al horno o incluso un reconfortante arroz con pollo de la abuela, pero el pibil juega en otra liga por su intensidad especiada.

Ingredientes

Para lograr ese sabor auténtico, la clave es la pasta de achiote. Puedes encontrarla en bloques en tiendas especializadas; no intentes sustituirla porque es el alma del plato. Necesitarás un kilo de pollo (mejor si usas contramuslos, ya que su grasa infiltrada los mantiene jugosos frente a la cocción larga), media taza de jugo de naranja agria (si no tienes, mezcla naranja normal con un toque de vinagre y lima), una cucharadita de comino en polvo, media de orégano seco, pimienta negra, sal y unos dientes de ajo machacados. Para envolverlo, nada mejor que hojas de plátano, aunque si no las encuentras, sustituye por papel de aluminio de buena calidad.

Cómo hacer pollo pibil paso a paso

Empieza preparando el marinado. Tritura el achiote junto con el jugo de cítricos, las especias y el ajo hasta tener una pasta tersa y brillante. Baña cada pieza de pollo con esta mezcla, asegurándote de que entre por todas partes, incluso debajo de la piel si decides dejarla. Lo ideal es dejarlo reposar en la nevera al menos cuatro horas, aunque una noche entera es donde ocurre la magia. Una vez marinado, precalienta el horno a unos 160 grados. Si tienes las hojas de plátano, pásalas ligeramente por el fuego para que se vuelvan flexibles y forra con ellas una fuente profunda. Coloca el pollo, vierte el resto de la marinada y cierra el envoltorio herméticamente. La clave es el vapor; el pollo debe cocinarse en sus propios jugos. Déjalo en el horno unas dos horas y media. Al sacar la bandeja, verás que la carne prácticamente se desprende del hueso con solo mirarla.

Trucos para que salga perfecto

El mayor secreto no es el horno, sino el reposo. Al sacarlo, déjalo cerrado dentro del envoltorio unos quince minutos antes de abrirlo; esto permite que los jugos se redistribuyan. Si sientes que la salsa ha quedado demasiado líquida, puedes reducirla un par de minutos en una sartén con un poco de manteca de cerdo, lo cual le aportará ese brillo profesional y una untuosidad que el aceite vegetal nunca logrará.

Variantes de la receta

Si te gusta explorar otros sabores, puedes introducir variaciones interesantes. Por ejemplo, hay quienes añaden un poco de tequila reposado al marinado para darle una nota alcohólica y compleja. También es muy habitual preparar esta misma técnica con cochinita, usando carne de cerdo, aunque el pollo pibil sigue siendo mi favorito cuando busco algo más ligero pero igualmente profundo.

Si te gusta el contraste dulce, recuerda que siempre tienes la opción de preparar un pollo a la miel si prefieres un perfil menos especiado otro día.

Con qué acompañar pollo pibil

Este plato pide a gritos unas tortillas de maíz bien calientes. Pero no te quedes solo ahí: la cebolla morada encurtida con habanero es innegociable. Su acidez corta la grasa del pollo y limpia el paladar, haciendo que cada bocado sea como el primero.

Un poco de arroz blanco sencillo o unos frijoles negros refritos son el complemento perfecto para absorber el jugo del achiote que queda en el fondo del plato.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 20 minutos (más tiempo de marinado).

Tiempo de cocción: 2 horas y 30 minutos.

Porciones: 4 personas.

Tipo de cocina: Mexicana (yucateca).

Tipo de comida: Plato principal.

Calorías totales aproximadas: Unas 450 kcal por ración.