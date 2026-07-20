Recetas con leche en polvo: ideas fáciles, dulces y saladas para aprovecharla

La leche en polvo suele quedarse olvidada al fondo de la despensa tras un uso puntual. Lejos de ser un ingrediente de emergencia o un sustituto desmerecido, este tesoro lácteo deshidratado concentra todo el sabor y los nutrientes de la leche fresca con una versatilidad culinaria sorprendente. Permite aportar cremosidad inmediata, intensificar texturas sin añadir exceso de líquido y lograr resultados profesionales tanto en repostería como en platos salados.

Croquetas cremosas de jamón y pollo

La textura interior de una croqueta depende enteramente de la densidad y finura de su bechamel. Al prescindir parcial o totalmente de la leche líquida convencional y emplear su versión deshidratada reconstituida o integrada directamente en la grasa, la mezcla adquiere una consistencia sedosa difícil de igualar, evitando los molestos grumos que a veces arruinan el picoteo.

Ingredientes

100 gramos de leche en polvo

500 mililitros de agua templada

70 gramos de mantequilla

80 gramos de harina de trigo

150 gramos de jamón serrano y pollo cocido picados finos

Sal, nuez moscada y pimienta negra al gusto

Huevo y pan rallado para el rebozado

Aceite de oliva suave para freír

Cómo hacer Croquetas cremosas de jamón y pollo paso a paso

Disuelve previamente la leche en polvo en el agua templada para obtener una base homogénea, o bien funde la mantequilla en una sartén amplia, añade la harina y tuéstala un par de minutos antes de incorporar la leche en polvo junto al agua poco a poco sin dejar de remover con unas varillas.

Cuando la bechamel espese y se despegue de las paredes, integra el jamón y el pollo. Vierte la masa en una fuente plana, cúbrela con film transparente a piel y déjala reposar en el frigorífico un mínimo de cuatro horas.

Transcurrido ese tiempo, forma las porciones con ayuda de dos cucharas, pásalas por huevo batido y pan rallado, y fríelas en abundante aceite bien caliente hasta que adquieran un tono dorado uniforme.

Trucos para que salga perfecto

Cocina la harina junto a la mantequilla a fuego medio-bajo durante al menos tres minutos para eliminar cualquier rastro de sabor crudo. Remover sin pausas mientras añades el líquido garantiza una crema sin grumos. Si buscas una textura aún más ligera en boca, puedes complementar este entrante experimentando con preparaciones reconfortantes como una tradicional taza de leche con canela y limón para equilibrar los sabores intensos de la fritura al finalizar la comida.

Variantes de la receta

Es posible sustituir el jamón y el pollo por setas salteadas con ajo, bacallo desmigado o incluso trocitos de gorgonzola con nueces para un perfil de sabor más atrevido.

Tiempo de preparación: 1 hora y 30 minutos

Porciones: 4

Información nutricional: 380 kcal

Tipo de cocina: Tradicional

Trufas rápidas de chocolate y vainilla

Cuando surge un antojo dulce inesperado y la nevera está prácticamente vacía, la leche en polvo se convierte en la salvación absoluta. Su capacidad para ligar grasas y azúcares sin necesidad de cocciones complejas permite moldear unos bombones de textura fundente en cuestión de minutos.

Ingredientes

150 gramos de leche en polvo

100 gramos de leche condensada

30 gramos de cacao puro en polvo

50 gramos de mantequilla pomada

Fideos de chocolate o cacao extra para el acabado

Cómo hacer Trufas rápidas de chocolate y vainilla paso a paso

En un bol amplio, mezcla la leche en polvo con el cacao puro tamizado para evitar grumos. Agrega la mantequilla en punto de pomada y la leche condensada.

Comienza a integrar los ingredientes con una espátula y termina amasando ligeramente con las manos limpias hasta obtener una pasta densa, moldeable y homogénea.

Toma pequeñas porciones de masa, forma esferas del tamaño de una nuez y rebózalas inmediatamente en cacao en polvo o fideos de chocolate según prefieras.

Trucos para que salga perfecto

Si notas la masa demasiado blanda para trabajarla con comodidad, introdúcela en el frigorífico durante quince minutos antes de formar las bolas. Para los amantes de la repostería creativa, esta misma técnica de texturización con lácteos recuerda al mimo que se pone al elaborar alternativas caseras, de forma similar a cuando se preparan opciones especiales como la leche maternizada para gatos cuidando cada proporción de nutrientes.

Variantes de la receta

Puedes añadir unas gotas de esencia de menta, ralladura de naranja o sustituir parte del cacao por coco rallado para conseguir diferentes perfiles aromáticos.

Cómo conservar Trufas rápidas de chocolate y vainilla

Guárdalas en un recipiente hermético dentro del frigorífico. Se mantienen en óptimas condiciones hasta una semana, aunque ganan matices si se consumen a temperatura ambiente.

Salsa cremosa de queso para pasta y verduras

Aportar una textura de restaurante a los platos de pasta rápidos sin recurrir a natas pesadas es posible gracias al concentrado lácteo en polvo. Al disolverse directamente con un poco del agua de cocción de la pasta, genera una emulsión rica que impregna cada rincón del plato.

Ingredientes

40 gramos de leche en polvo

200 mililitros de agua caliente

50 gramos de queso curado rallado

20 gramos de mantequilla

Una pizca de ajo en polvo, sal y pimienta blanca

Cómo hacer Salsa cremosa de queso para pasta y verduras paso a paso

Disolver la leche en polvo en agua caliente. Poner mantequilla a fuego suave en una sartén, agregar el queso rallado y la leche en polvo. Remover. Salpimienta al gusto e integra una pizca de ajo en polvo. Vierte esta salsa directamente sobre tu pasta recién cocida o sobre unas verduras al vapor, mezclando con viveza para que el almidón termine de ligar el conjunto.

Trucos para que salga perfecto

No dejes que la salsa hierva a borbotones una vez añadido el queso, ya que este podría separarse y perder la textura cremosa deseada. Si buscas explorar texturas densas y reconfortantes similares en el mundo de los postres sin horno, resulta muy inspirador revisar recetas icónicas como la tarta de queso philadelphia y leche condensada, donde los lácteos concentrados son los auténticos protagonistas.

Cómo conservar Salsa cremosa de queso para pasta y verduras

Es una salsa ideada para consumo inmediato. Si sobra, se puede guardar en la nevera un par de días, aunque requerirá un golpe de calor y un chorrito de agua al recalentar para recuperar su textura inicial.

Tiempo de preparación: 15 minutos

Porciones: 2

Información nutricional: 290 kcal

Tipo de cocina: Rápida / Entrante