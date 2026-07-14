Tarta de almendra valenciana: receta tradicional paso a paso

Hablar de la repostería valenciana es hablar también de la almendra. Este fruto seco lleva siglos formando parte de muchas recetas de la zona y sigue siendo el ingrediente principal de algunos de los postres más apreciados. La tarta de almendra valenciana es un buen ejemplo. Tiene un aspecto sencillo, casi discreto, pero basta probar un trozo para entender por qué continúa preparándose en tantas casas.

Su textura es compacta sin resultar pesada. El interior conserva una humedad muy agradable y el perfume de los cítricos aparece justo en la medida necesaria para potenciar el sabor de la almendra, nunca para esconderlo.

Si disfrutas de este tipo de dulces tradicionales, también merece la pena descubrir esta Tarta de almendras, otra elaboración donde la almendra vuelve a ocupar el centro de la receta con un resultado igualmente delicioso.

Ingredientes

250 gramos de almendra molida

200 gramos de azúcar

Cuatro huevos

Ralladura de un limón, la de media naranja

Una cucharadita de canela

Una pizca de sal.

Cómo hacer tarta de almendra valenciana paso a paso

Prepara el horno a 180 grados. En ese tiempo, engrasa ligeramente un molde redondo de 22 centímetros para facilitar su desmoldado. Bate los huevos en un bol grande hasta que queden suavemente mezclados y ligeramente avenidos. Si lo hace demasiado largo no es recomendable, pero es útil que el azúcar quede bien integrada también. Una vez batidos los huevos, añade la ralladura de limón, la de naranja, la canela y una pequeña pizca de sal. Los ingredientes de base son sencillos pero juegan un papel importante en dar aroma y profundidad a la textura del pastel, sin que suene excesivo la almendra. Incorpora después la almendra molida poco a poco. Lo mejor es hacerlo con movimientos envolventes para conservar cierta ligereza en la masa. Verás que el resultado es bastante espeso. Es completamente normal, ya que esta receta prescinde de la harina de trigo. Cuando toda la mezcla sea homogénea, viértela en el molde y alisa la superficie con una espátula. Un par de pequeños golpes sobre la encimera ayudan a repartir la masa y eliminar posibles burbujas. Hornea durante unos 35 minutos. En los últimos minutos merece la pena vigilar el color de la superficie. Debe quedar dorada, pero nunca excesivamente tostada. Al sacar la tarta del horno, deja que repose unos minutos antes de desmoldarla. Después colócala sobre una rejilla hasta que se enfríe por completo. Solo entonces añade el azúcar glas para conseguir el acabado más tradicional.

Trucos para que salga perfecto

Uno de los errores más frecuentes consiste en pensar que unos minutos extra de horno mejorarán la receta. En realidad suele ocurrir justo lo contrario. La almendra pierde humedad con facilidad y una cocción excesiva puede hacer que la tarta resulte seca.

También conviene utilizar ralladura obtenida en el momento.

Variantes de la receta

También hay quien sustituye una pequeña parte de la almendra molida por una molienda algo más gruesa.

Si te gusta la zanahoria, no te pierdas la Tarta de zanahoria con harina de almendras.

En otoño también merece la pena probar esta Tarta de caqui, una combinación muy equilibrada entre fruta, cacao y almendra.

Cómo conservar tarta de almendra valenciana

Cuando esté completamente fría conviene guardarla bien cubierta para que conserve toda su humedad. Un recipiente hermético suele ser la opción más cómoda.

En una cocina fresca puede mantenerse perfectamente durante cuatro días. Si hace mucho calor, es preferible refrigerarla y dejarla unos minutos fuera antes de servirla para que recupere su textura original.

También puede congelarse ya cortada en porciones individuales. Es una solución práctica cuando sobra parte de la tarta y se quiere conservar durante más tiempo.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 20 minutos.

Tiempo de horneado: 35 minutos.

Porciones: 8 raciones.

Información nutricional: aproximadamente 420 kcal por ración.

Tipo de cocina: Valenciana.

Tipo de comida: Postre.