Un inmigrante trata de decapitar a otro hombre en plena calle en Belfast.

Un inmigrante de origen sudanés trató de decapitar a un hombre esta madrugada en plena calle en el norte de Belfast (Irlanda del Norte). El agresor, de unos 30 años, atacó brutalmente a otro hombre de unos 40 con un cuchillo. El atacante inmovilizó primero a la víctima en el suelo y le propinó múltiples cuchilladas en la cabeza, el cuello y la espalda, en lo que los testigos describieron como un intento claro de degollarlo o decapitarlo. «¡Le está cortando la cabeza!», gritaban.

Los vídeos grabados por transeúntes y difundidos en redes muestran una escena estremecedora y terrible: el agresor serrando con el cuchillo en el cuello de la víctima mientras esta yace en el suelo tratando de huir. En un momento dado, varios ciudadanos intervinieron con valentía para detenerlo, uno incluso usando un palo de hurling, hasta que llegó la Policía. El atacante fue arrestado en el lugar por el intento de asesinato y ahora permanece bajo custodia, informan medios locales.

La víctima fue trasladada al hospital con heridas graves en la cara, el cuello y la espalda, y su estado se describe como serio. Según la Policia, el agresor sudanés había entrado en Reino Unido procedente de Dublín y contaba con permiso de residencia, informa The Telegraph.

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha calificado el ataque de «repugnante», y las autoridades han reforzado la presencia policial en la zona. No se ha confirmado un móvil terrorista en estos momentos, pero el salvajismo del acto ha generado indignación generalizada en el Reino Unido e Irlanda.

El vídeo es gráfico y duro; refleja una violencia extrema que ha conmocionado a muchos. La investigación sigue en curso.