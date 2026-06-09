El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha protagonizado un enfado a cuenta de la bendición realizada por un grupo de obispos a un tren que les llevaría de Madrid a Barcelona con motivo de la visita apostólica del Papa León XIV a España. «Más allá de lo que piensen los obispos, el tren en España es un medio de transporte de los más seguros del mundo», ha subrayado el político socialista en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes en La Moncloa.

Horas antes de la comparecencia de los miembros del Ejecutivo, un grupo de obispos y periodistas que estaban siguiendo la visita del Pontífice a la capital de España, se han dirigido a la madrileña estación de Atocha para acompañar en su agenda oficial a León XIV, que se dirigía a Barcelona.

Antes de montarse en el tren Iryo que la compañía italiana ha puesto a disposición de esa delegación, el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Francisco César García Magán, ha bendecido el tren.

El representante de la CEE ha extendido la bendición de ese tren a «toda la compañía» así como a «los trabajadores» de la empresa por el «detalle que han tenido» de «colaboración» con las personas que acompañan al Papa en su viaje apostólico.

En su bendición, García Magán ha pedido que los viajeros del tren completen su trayecto «con serenidad y confianza». Por su parte, ha pedido que los maquinistas, técnicos y trabajadores «cumplan siempre su tarea con responsabilidad y acierto». En tercer lugar, ha implorado por que el ferrocarril en general «sirva al bien común, al trabajo, al descanso, a la vida familiar y al progreso de la sociedad».

A su vez, el secretario general de la Conferencia Episcopal ha manifestado lo siguiente: «Aparta, señor, de sus recorridos todo peligro, imprudencia o accidente, protege a los viajeros en cada trayecto y haz que lleguen felizmente a su destino, que quienes suban a este tren experimenten siempre tu cercanía».

«Bastante mal gusto»

Preguntado por esta bendición, Puente ha asegurado que la manifestación le parece «de bastante mal gusto». «Dudo mucho que los obispos ejerzan el papel de brujos y exorcicen un tren antes de subirse», ha replicado. Además, ha aseverado que la situación por la que preguntaba el periodista «no se corresponde con la realidad».

«Más allá de lo que piensen los obispos, o quien sea, el tren en España es un medio de transporte de los más seguros del mundo», ha aseverado Puente. En esa misma línea, el titular de Transportes ha detallado que el ferrocarril español tiene «el mismo nivel de seguridad que los trenes en Alemania, Francia, cualquier país desarrollado».

«Las posibilidades de que haya un accidente con resultado de muerte en España, en un viaje en tren son limitadísimas», ha apostillado. Sin embargo, ha reconocido que esto no obsta a que «se puedan producir» tragedias «como por desgracia se han producido en el caso de Adamuz o en el caso de Angrois». «No recuerdo si después de aquel incidente hubo algún exorcismo sobre la red ferroviaria española», ha ironizado el dirigente socialista.

En oposición, el que también fuera alcalde de Valladolid ha asegurado que en aquel momento, los poderes públicos «se esforzaban por no dañar la imagen de seguridad del ferrocarril español con afirmaciones públicas que tienen poco rigor».

Y ha indicado que el tren es «mucho más seguro, desde luego que viajar en coche». «Y creo que nadie cuando se sube al coche y piensa que se vaya a matar», ha incidido.

Esta polémica se ha desarrollado en el marco del viaje del Papa a Barcelona después de que el Pontífice concluyera así su estancia en Madrid tras la multitudinaria misa en Cibeles, donde reunió a más de un millón de personas, su recepción oficial en el Palacio Real y varios encuentros en distintos puntos de la ciudad como el estadio Santiago Bernabéu, el Congreso de los Diputados, el Movistar Arena o la plaza de Lima. Durante estos actos, ha dejado mensajes centrados en la unidad, la escucha y la reparación dentro de la Iglesia.