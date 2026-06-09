Durante la comparecencia de Moncloa y la SEPI este martes, 9 de junio, en el Parlamento por los movimientos de los Escribano en Indra, Belén Gualda, presidenta de SEPI, ha acabado mencionando a Telefónica. En concreto, Gualda ha sido preguntada acerca de «quién ordenó la compra del 10% de Telefónica por parte de la SEPI», una cuestión a la que ha respondido que esta decisión tiene su origen en «un acuerdo del Consejo de Ministros», por lo que queda bastante claro que el movimiento fue ordenado por Moncloa directamente.

También ha hablado de la cuestión de la fusión entre Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), a lo que ha alegado que esta decisión tuvo que ver con «la defensa de la nación» y los intereses de la misma.

Así, con respecto, a la UTE entre escribano e Indra, Gualda ha insistido en que «esto son cuestiones que competen a la compañía sólo, no son cuestiones nuestras en las que intervenimos sino del Consejo de Administración de la propia empresa».

Con respecto a la existencia de un conflicto de interés en la fusión de Indra con Escribano, ha destacado que desde la SEPI no se pronunciaron porque esperaron para «poder hacerlo en el consejo de la propia compañía». Por otro lado, ha explicado que toda la demora de la fusión no se debió tanto al «conflicto de interés en la compra de Escribano por parte de Indra», sino que fue culpa de los plazos que manejaba la propia empresa. Sin duda, una explicación que no ha convencido a los senadores y diputados allí presentes, debido a que era pública la intención de fusión entre ambas compañías desde hacía, al menos, seis meses antes de que la SEPI dictara un veredicto. Por tanto, queda claro, de nuevo, que esperaron, en realidad, a la decisión que tomara Moncloa.

Igualmente, sobre Indra, Gualda ha destacado que el Estado mantiene presencia en la compañía desde 2013 y que la SEPI elevó su participación del 18% al 28% en 2022 para reforzar su papel como accionista de referencia. A su vez, ha defendido que Indra es estratégica por su actividad en tecnologías de Defensa relacionadas con ciberataques, drones e Inteligencia Artificial.

El intervencionismo de la SEPI en compañías nacionales clave

De esta forma, tras varias preguntas como la entrada de la SEPI en empresas como Indra y Telefónica queda de manifiesto el carácter intervencionista de este Gobierno en las principales compañías del país. Ante estas acusaciones, Gualda se ha defendido alegando que «la SEPI fija la estrategia de las compañías en las que participa mayoritariamente y establece criterios para gestionar sus participaciones minoritarias en compañías privadas de sectores como defensa, energía, telecomunicaciones, transporte o aeroespacial». Además, ha subrayado que «la participación pública aporta estabilidad, visión de largo plazo y capacidad para impulsar inversiones tecnológicas».