El abuelo «represaliado» de Óscar Puente fue representante del sindicato vertical franquista

El abuelo «represaliado» del ministro socialista de Transportes y ex alcalde de Valladolid, Óscar Puente, fue representante del sindicato vertical franquista. Así aparece en publicaciones de los años cincuenta, en concreto, en el diario nacional-sindicalista Libertad, fundado por Onésimo Redondo en 1931, según ha podido constatar OKDIARIO.

En concreto, Antonio Santiago Álvarez, abuelo materno de Óscar Puente, figura en una información del 9 de noviembre de 1957 localizada en Valladolid, donde el periódico Libertad recoge la relación de candidatos elegidos en el Sindicato de Agua, Gas y Electricidad, en su Sección Social, Grupo Electricidad. Uno de los elegidos, en la categoría de «No cualificados», es el padre de Carmen Santiago, madre de Óscar Puente. Se da la circunstancia de que Antonio Santiago Álvarez fue así más que un trabajador ordinario de la empresa Electra Popular Vallisoletana.

Las elecciones sindicales durante el franquismo tenían lugar dentro del sindicato vertical, que agrupaba obligatoriamente a trabajadores y empresarios. Se dividían en Sección Social (trabajadores) y Sección Económica (empresarios/patronal). No eran elecciones libres en sentido democrático, sino una forma de representación laboral dentro del sistema controlada por la dictadura.

Desde 1944, por parte del régimen de Franco, se establecieron claros beneficios para los enlaces sindicales en caso de ser despedidos o sancionados sin causa especialmente justificada, prebendas que no tenían el resto de trabajadores. Esta protección a los enlaces sindicales se explicaba en la legislación franquista por «la importancia de la misión que desempeñan» y para «cubrir el riesgo que en el desarrollo de aquella pueda originarse para los enlaces al enfrentarse, en algún caso, con los intereses de la empresa», según Decreto de 7 de diciembre de 1945.

De esta manera, estos enlaces sindicales gozaban de una protección laboral que dificultaba enormemente su despido. El empresario necesitaba autorización para despedirlos. Entre los beneficios económicos, contaban con horas sindicales pagadas para ejercer sus funciones representativas y, en algunos casos, disfrutaban de pequeñas dietas o compensaciones por determinadas gestiones.

En términos de influencia, podían negociar directamente con la empresa en nombre de los trabajadores, tenían acceso a la jerarquía sindical, así como información concreta sobre convenios y condiciones laborales. Y también poseían cierta capacidad de intervenir en conflictos laborales internos.

Otros beneficios prácticos eran la reducción de jornada para tareas sindicales, una mayor movilidad dentro de la empresa y, en algunos supuestos, acceso a viviendas del sindicato u otras prestaciones sociales.

El abuelo de Óscar Puente murió en 1968, con 57 años. En la esquela del «primer aniversario» de su fallecimiento, aparece la referencia de que había sido «empleado de Electra Popular Vallisoletana».

«Soy socialista de cuna»

El pasado 6 de junio, el ministro de Transportes afirmó en un acto del PSOE de Cantabria: «Soy un socialista de cuna. Soy hijo de una militante socialista y nieto de un militante socialista de la República, funcionario del Ayuntamiento de Valladolid que perdió su condición de funcionario como consecuencia de ser socialista. Tuvo la suerte de que pasó tres años en la cárcel nada más, del 39 al 42. Su destino era el paredón (…) y un vecino, que tenía un contacto con uno de la Falange, le salvó la vida. Le sustituyeron la pena de muerte por tres años en la cárcel», relató Puente.

«Mi abuelo —prosiguió— recibía una paliza semanal, y duchas de agua fría en invierno, en el patio de la cárcel de Valladolid en el año 40. Siempre le he tenido presente, no para tener rencor, pero sí para saber quién soy y de dónde vengo», sentenció el ministro de Transportes.

El nombre del abuelo materno de Puente aparece también en el archivo de la Fundación Jesús Pereda, una entidad de memoria histórica y análisis social promovida por el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) de Castilla y León. Aquí se dice que Antonio Santiago Álvarez estuvo «implicado en los acontecimientos revolucionarios de octubre del 34», siendo «acusado de tenencia y colocación de explosivos en la Electra Popular», la misma empresa donde después de la Guerra Civil resultó elegido enlace sindical. Tras aquel episodio del 34, «fue encarcelado en la cárcel vieja», señala el citado archivo.

Además, los datos publicados por esta fundación apuntan a que el abuelo materno de Óscar Puente «fue detenido el 8 de septiembre de 1936 en la calle Teresa Gil vestido de guardia (municipal) y trasladado a Cocheras», siendo «nuevamente encarcelado el 29 de diciembre de 1938, entregado por guardias de asalto en la cárcel nueva y puesto a disposición del auditor de guerra de la Séptima Región Militar. El 29 de agosto de 1939 es destinado al batallón de trabajadores número 5. El 11 de octubre de 1939 se incorpora a este batallón de Granada», detalla el citado archivo.

Asimismo, esta referencia sostiene que el abuelo de Puente declaró «en el juicio por la muerte del estudiante Abella» en 1934 en Valladolid, si bien no pudo contar nada porque «él estaba con su amigo Julio Huertas en la esquina de la plaza del Val, esquina de la casa de Morante y yendo detrás de otros que iban insultando y amenazando a dos estudiantes». Él y su amigo «se marcharon hacia el Campillo y de aquí a su casa. No delataron a ningún compañero», añade el texto.