Mac and cheese ultra cremoso al horno
Si te gusta la pasta y quieres llevarla a otro nivel, no te pierdas estos mac and cheese ultra cremosos al horno. Toma nota.
Mac and cheese, receta americana
El truco para un mac and cheese cremosos
Macarrones con queso sin horno
Hay platos que encajan perfectamente en cualquier época del año. El mac and cheese es uno de ellos. Puede servirse en una comida familiar, como acompañamiento en una barbacoa o incluso como plato principal cuando apetece algo especialmente reconfortante.
La versión al horno tiene algo que la hace irresistible. Por un lado está la salsa de queso, cremosa y envolvente. Por otro, esa capa superior ligeramente dorada que aparece tras unos minutos de gratinado. El contraste funciona tan bien que cuesta parar cuando se empieza a comer.
Ingredientes
Para preparar un mac and cheese especialmente cremoso necesitarás:
Para el gratinado:
- 50 gramos de queso parmesano adicional
- 30 gramos de pan rallado
Cómo preparar la salsa de queso
La salsa determina prácticamente todo el resultado final. Una buena salsa convierte unos simples macarrones en algo espectacular.
- Comienza derritiendo la mantequilla en una cazuela amplia a fuego medio.
- Añade la harina y remueve durante uno o dos minutos. Lo que buscas es formar una base homogénea sin que llegue a dorarse demasiado.
- Después incorpora la leche poco a poco mientras continúas mezclando. Este paso conviene hacerlo con cierta paciencia para evitar grumos.
- Cuando la mezcla empiece a espesar, añade la nata.
- La textura se volverá mucho más sedosa.
- Incorpora entonces los quesos rallados reservando parte del parmesano para el gratinado final. Remueve hasta obtener una salsa uniforme, brillante y muy cremosa.
- Ajusta con sal, pimienta y una pequeña cantidad de nuez moscada.
- No hace falta abusar de las especias. El protagonista debe seguir siendo el queso.
Cómo cocinar la pasta
Mientras preparas la salsa puedes ir cociendo la pasta.
- Utiliza abundante agua con sal y sigue las indicaciones del fabricante. Eso sí, hay un pequeño truco que suele dar muy buen resultado: cocinar la pasta uno o dos minutos menos de lo recomendado.
- Después terminará de hacerse dentro del horno. De esta forma conserva mejor su textura y evita quedar excesivamente blanda.
- Cuando esté lista, escúrrela bien.
- No es necesario enfriarla bajo el grifo. Lo ideal es incorporarla directamente a la salsa mientras todavía está caliente.
Montaje y horneado
Mezcla la salsa y la pasta.
Vierte la mezcla en una fuente apta para horno.
Espolvorea por encima el parmesano reservado junto con el pan rallado. Esta combinación crea una superficie dorada muy agradable que contrasta perfectamente con el interior cremoso.
Hornea unos 20 minutos a 200 grados centígrados.
Puedes activar al final el gratinador para conseguir una capa tostada.
Consejos para conseguir un mac and cheese más cremoso
La elección del queso influye muchísimo. El cheddar aporta sabor intenso y carácter. La mozzarella ayuda a conseguir elasticidad y cremosidad. El parmesano introduce profundidad y un punto ligeramente salado que equilibra el conjunto.
También merece la pena utilizar leche entera y nata. Las versiones bajas en grasa suelen producir una salsa menos rica y menos sedosa.
Otro detalle importante es no excederse con el horneado. Cuando permanece demasiado tiempo en el horno, la salsa pierde parte de su cremosidad original.
Información de la receta
Tiempo de preparación: 45 minutos
Porciones: 6 personas
Tipo de cocina: Estadounidense
Tipo de comida: Plato principal o guarnición
Información nutricional aproximada: entre 650 y 750 calorías por porción