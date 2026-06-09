Mac and cheese ultra cremoso al horno

Hay platos que encajan perfectamente en cualquier época del año. El mac and cheese es uno de ellos. Puede servirse en una comida familiar, como acompañamiento en una barbacoa o incluso como plato principal cuando apetece algo especialmente reconfortante.

La versión al horno tiene algo que la hace irresistible. Por un lado está la salsa de queso, cremosa y envolvente. Por otro, esa capa superior ligeramente dorada que aparece tras unos minutos de gratinado. El contraste funciona tan bien que cuesta parar cuando se empieza a comer.

Ingredientes

Para preparar un mac and cheese especialmente cremoso necesitarás:

500 gramos de macarrones o pasta corta similar

50 gramos de mantequilla

50 gramos de harina de trigo

750 ml de leche entera

200 ml de nata para cocinar

250 gramos de queso cheddar rallado

150 gramos de queso mozzarella rallado

80 gramos de queso parmesano rallado

Sal al gusto

Pimienta negra recién molida

Una pizca de nuez moscada

Para el gratinado:

50 gramos de queso parmesano adicional

30 gramos de pan rallado

Cómo preparar la salsa de queso

La salsa determina prácticamente todo el resultado final. Una buena salsa convierte unos simples macarrones en algo espectacular.

Comienza derritiendo la mantequilla en una cazuela amplia a fuego medio. Añade la harina y remueve durante uno o dos minutos. Lo que buscas es formar una base homogénea sin que llegue a dorarse demasiado. Después incorpora la leche poco a poco mientras continúas mezclando. Este paso conviene hacerlo con cierta paciencia para evitar grumos. Cuando la mezcla empiece a espesar, añade la nata. La textura se volverá mucho más sedosa. Incorpora entonces los quesos rallados reservando parte del parmesano para el gratinado final. Remueve hasta obtener una salsa uniforme, brillante y muy cremosa. Ajusta con sal, pimienta y una pequeña cantidad de nuez moscada. No hace falta abusar de las especias. El protagonista debe seguir siendo el queso.

Cómo cocinar la pasta

Mientras preparas la salsa puedes ir cociendo la pasta.

Utiliza abundante agua con sal y sigue las indicaciones del fabricante. Eso sí, hay un pequeño truco que suele dar muy buen resultado: cocinar la pasta uno o dos minutos menos de lo recomendado. Después terminará de hacerse dentro del horno. De esta forma conserva mejor su textura y evita quedar excesivamente blanda. Cuando esté lista, escúrrela bien. No es necesario enfriarla bajo el grifo. Lo ideal es incorporarla directamente a la salsa mientras todavía está caliente.

Montaje y horneado

Mezcla la salsa y la pasta.

Vierte la mezcla en una fuente apta para horno.

Espolvorea por encima el parmesano reservado junto con el pan rallado. Esta combinación crea una superficie dorada muy agradable que contrasta perfectamente con el interior cremoso.

Hornea unos 20 minutos a 200 grados centígrados.

Puedes activar al final el gratinador para conseguir una capa tostada.

Consejos para conseguir un mac and cheese más cremoso

La elección del queso influye muchísimo. El cheddar aporta sabor intenso y carácter. La mozzarella ayuda a conseguir elasticidad y cremosidad. El parmesano introduce profundidad y un punto ligeramente salado que equilibra el conjunto.

También merece la pena utilizar leche entera y nata. Las versiones bajas en grasa suelen producir una salsa menos rica y menos sedosa.

Otro detalle importante es no excederse con el horneado. Cuando permanece demasiado tiempo en el horno, la salsa pierde parte de su cremosidad original.

Información de la receta

Tiempo de preparación: 45 minutos

Porciones: 6 personas

Tipo de cocina: Estadounidense

Tipo de comida: Plato principal o guarnición

Información nutricional aproximada: entre 650 y 750 calorías por porción