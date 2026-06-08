Los cocineros asturianos lo confirman: para hacer el mejor arroz con leche, el arroz hay que cocerlo en agua

Hacer el mejor arroz con leche es posible con la receta de los cocineros asturianos que confirman lo que nadie hubiera imaginado. Estamos ante un tipo de cocina que puede acabar siendo la más barata y deliciosa posible. En los tiempos en los que buscamos postres con ingredientes que vienen de lejos o que son carísimos, encontrar dulces de toda la vida que no nos costarán casi nada, puede acabar siendo esencial en estos tiempos que corren.

Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en estos días en los que realmente cada detalle acabará generando más de una sorpresa inesperada. Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando, de la mano de una serie de trucos que pueden acabar siendo lo que nos ayudará a crear este arroz con leche que realmente puede ser el postre soñado. Es sólo cuestión de plantearse una receta de esas que impresionan y que siempre nos quedarán bien. Con un plus de buenas sensaciones que tocará empezar a ver desde otro punto de vista, los cocineros asturianos coinciden en esta forma de crear un arroz con leche espectacular.

Lo confirman los cocineros asturianos

Los cocineros asturianos saben muy bien la manera en la que prepararán un tipo de postre de esos que son siempre especiales y que nos ayudarán a conseguir un bocado maravilloso. Es cuestión de ponernos manos a la obra con una receta de esas que impresiona a simple vista.

Un dulce tradicional que sólo los mejores cocineros asturianos son capaces de crear, con la ayuda de un extra de buenas sensaciones que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Esta combinación de sabores tan típica puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial.

Hay un elemento que puede acabar siendo el que se adaptará a nuestro día a día. Con ciertos detalles que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener en estos días. La combinación de sabores que dan paso a un arroz con leche de esos que impresionan es mucho más sencillo de conseguir un extra de buenas sensaciones.

Este tipo de elementos que tenemos en nuestras manos acabará siendo lo que nos hace recrearnos en estos dulces tradicionales que quizás hasta ahora nadie hubiera visto llegar.

El mejor arroz con leche se prepara con agua

Sólo necesitas agua y algo de leche para cocer ese arroz que se acabará convirtiendo en todo un homenaje. Es cuestión de ponerse manos a la obra con una combinación de ingredientes que, sin duda alguna, nos harán la vida mucho más sencilla, con la ayuda de un plus de buenas sensaciones que será esencial que tengamos en mente.

Ingredientes:

1 litro de leche entera

150 g de arroz redondo

120 g de azúcar

1 rama de canela

Cáscara de 1 limón sin parte blanca

Cáscara de naranja opcional

1 cucharada de mantequilla opcional para más cremosidad

Canela en polvo para espolvorear

Modo de preparación