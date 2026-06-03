El arroz a la cubana no lleva tomate: así es la verdadera receta de Cuba que los españoles hemos malinterpretado

El arroz a la cubana es uno de los platos favoritos de mayores y pequeños. Los ingredientes son, aparentemente, sencillos: arroz, huevo frito y salsa de tomate. Sin embargo, cuando preguntamos a alguien nacido en Cuba, no reconoce esta receta. Y es que, el plato que nosotros conocemos como «cubano», en realidad se cree que nació en Canarias, aunque su origen no está del todo claro.

El historiador cubano Ismael Sarmiento, en su obra «Alimentación y relaciones sociales en la Cuba colonial», describe cómo durante el siglo XIX en Cuba los huevos se consumían de múltiples formas, como pasados por agua, guisados, estrellados, fritos, en tortilla o incluso rellenos. Según detalla, los huevos fritos y estrellados se acompañaban de una salsa de tomate, arroz hervido y, en ocasiones, plátano maduro frito, una combinación que en la actualidad se conoce como arroz a la cubana.

La auténtica receta de arroz a la cubana

@bonnysacontigo Un ARROZ A LA CUBANA es siempre un planazo. Aquí te dejo mis TRUCOS para preparar uno delicioso. ¡Y con plátano @bonnysacontigo! NO frito, sino CARAMELIZADO #Bonnysimo 😋 Para un arroz a la cubana NECESITAS: 🍚ARROZ HERVIDO: Para que quede espectacular y con saborazo, prueba de freír unos ajitos rotos en aceite de oliva para después nacarar unos minutos el arroz. Después añades el doble de agua que de arroz, un poco de sal y hierves unos 12’ o hasta que el grano esté en su punto. 🍅SALSA DE TOMATE: Donde haya una casera… Pero a veces da pereza, ¿verdad? Aquí tienes una #recetarapida y riquísima. Coge tomate natural rallado @bonnysacontigo viértelo en un cazo junto a un poco de sal, una pizca de canela y unas ramitas de tomillo. Haz chup-chup unos 10’ mientras hierve el arroz y listo. En otra ocasión puedes freír antes un ajito… pero en esta receta ya le hemos puesto al arroz 😉 🍌PLÁTANO CARAMELIZADO: Lamina el plátano no muy maduro en láminas de unos 5mm. En una sartén con aceite márcalo y agrega un poco de zumo de limón y sirope de agave. Deja que reduzca 1’ y da la vuelta. Cocina 1’ más y retira del fuego. Puedes hacerlo con azúcar también. 🍳HUEVO A LA PLANCHA: En una sartén antiadherente con un poco de aceite, cocina el huevo con sal y tapado hasta que la clara haya cuajado. Monta el plato como ves en el reels, un poco de tomillo y pimienta ¡Y ya tienes tu arroz a la cubana saludable listo! #arrozalacubana #platano #recetasaludable #recetasfaciles #receta #reelsfood #reelsrecipe ♬ sonido original – bonnysacontigo

El origen del arroz a la cubana es un tema muy debatido entre historiadores, ya que depende de si se considera que fueron los canarios quienes llevaron la receta a Cuba o si la influencia caribeña fue la que marcó su creación y posterior llegada a España. Lo cierto es que tanto Cuba como los emigrantes canarios tuvieron un papel importante en la evolución de este plato.

Cuando la receta llegó a Canarias, su adaptación fue rápida y sencilla, en gran medida gracias a la calidad y abundancia de los plátanos de las islas, amparados por denominación de origen. A pesar de su origen cubano-canario, el arroz a la cubana se asocia hoy en día mucho más a la gastronomía española que a la cubana. De hecho, pedirlo en un restaurante en La Habana podría generar confusión, mientras que en Santa Cruz de Tenerife es un plato ampliamente reconocido.

Los ingredientes son lo más importante

En la isla, el arroz constituye un elemento fundamental de la alimentación diaria. En las mesas cubanas, una comida no suele considerarse completa si no incluye arroz y frijoles. Esto se pueden servir juntos o por separado en platos emblemáticos como el congrí. A partir de ahí se añaden otros acompañamientos, como las viandas (yuca, boniato, malanga o patata) elaboradas en purés o frituras, así como diferentes proteínas como cerdo asado, enchilados de marisco o camarones y, de manera destacada, el picadillo.

Éste último es probablemente el plato más cercano a lo que en otros lugares se conoce como «arroz a la cubana», ya que el arroz se acompaña de un guiso de carne picada y plátano frito.

Plátano macho

En la versión española del arroz a la cubana se utiliza habitualmente plátano dulce, normalmente procedente de Canarias, que se fríe directamente tras su compra en el supermercado. En Cuba, en cambio, esta fruta se consume cruda o en batidos, pero no se utiliza para freír.

Para la fritura se utiliza el plátano macho, una variedad más grande, firme y con menor contenido de azúcar. Cuando está verde, se corta y se aplasta para elaborar tostones o mariquitas, una elaboración similar a las patatas fritas finas.

Si el plátano macho está maduro, se corta en rodajas y se fríe, obteniendo un resultado salado y ligeramente caramelizado, muy distinto al sabor más dulce y blando que se obtiene al freír un plátano de Canarias muy maduro.