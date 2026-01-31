El truco de la leche que usan los chefs para que los huevos fritos queden súper cremosos y uniformes

Si pensamos en alimentos saludables y versátiles, los huevos son uno de los primeros que nos vienen a la mente. Podemos tomarlos en cualquier momento del día y se adaptan tanto a una cena rápida y sencilla como a una comida más elaborada para sorprender a nuestros invitados. Una de las formas más sencillas de prepararlos es freírlos en aceite de oliva, pero incluso para esto hay una serie de técnicas, como el truco de la leche para que los huevos fritos queden súper cremosos y uniformes.

La leche es un ingrediente básico en la cocina, el cual solemos utilizar para la elaboración de salsas, purés y postres, pero su utilidad va mucho más allá. Aporta suavidad y cremosidad y, aunque su uso a la hora de preparar huevos revueltos para obtener una textura más melosa es relativamente conocido, trasladar esta idea a los huevos fritos es algo menos habitual. Sin embargo, los cocineros aseguran que es una de las mejores formas de lograr que tengan un aspecto más uniforme.

El truco de la leche para hacer los mejores huevos fritos

Cuando se añade leche a la sartén al entrar en contacto con el calor, genera vapor y crea una atmósfera de humedad alrededor del huevo. Según explica un portavoz de OCU, esto evita que se formen los bordes crujientes típicos de los huevos fritos tradicionales. El resultado es un huevo con apariencia más uniforme. Aunque la técnica es simple, hay una serie de consejos para lograr los mejores resultados:

Los cocineros recomiendan utilizar una sartén que distribuya bien el calor. Puede parecer un detalle sin importancia, pero es fundamental para que la leche se evapore de manera uniforme y, de esta forma, el huevo adquiera la textura deseada.

Respecto a la cantidad de leche, es esencial no pasarse. Sólo se necesita un poco, lo suficiente para generar vapor. No se trata de reemplazar el aceite ni de cocer los huevos, así que una cucharada por huevo es suficiente.

Por otro lado, los chefs señalan que este truco para hacer unos huevos fritos perfectos no requiere aceite. Mezclar aceite y leche a altas temperaturas es muy peligroso, ya que la combinación de ambos ingredientes provoca salpicaduras.

Además de la textura cremosa, añadir una cucharada de leche a la hora de freír los huevos hace que estos se cocinen de manera más uniforme, evitando bordes demasiado dorados o secos. El plato luce mucho más atractivo, ya que la yema mantiene tanto su forma como su jugosidad. Un truco que se ha hecho viral en redes sociales por lo fácil que es llevarlo a la práctica y los buenos resultados que ofrece.

