Elote mexicano con mantequilla y queso
Si quieres probar los sabores de la cocina mexicana, no te pierdas esta receta de elote mexicano con mantequilla y queso.
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Hay comidas que no necesitan presentaciones elaboradas. Basta con verlas o percibir su aroma para entender por qué llevan décadas, e incluso siglos, formando parte de la cultura gastronómica de un país. El elote mexicano pertenece a ese grupo.
En México es habitual encontrar vendedores ambulantes ofreciendo mazorcas calientes cubiertas con diferentes ingredientes. Algunas versiones llevan mayonesa, chile o limón. Otras apuestan por la sencillez absoluta. Entre todas ellas, una de las más populares sigue siendo la que combina mantequilla y queso.
No parece una receta especialmente compleja. Y no lo es., es ideal para disfrutar en casa de ella.
Ingredientes
Para preparar esta receta necesitarás:
Cómo cocer los elotes
- El primer paso es limpiar bien las mazorcas.
- Retira las hojas exteriores y elimina las fibras que suelen quedar adheridas entre los granos.
- Llena una cacerola grande con agua hasta que hierva.
- Cuando el agua esté hirviendo incorpora los elotes.
- Déjalos cocer durante unos 15 o 20 minutos, según su tamaño y lo maduros que estén.
- Hay una forma sencilla de comprobar si están listos: pincha algunos granos con un tenedor. Deben estar tiernos pero conservar cierta firmeza.
- Algunas personas añaden sal al agua de cocción. Otras prefieren incorporarla al final para controlar mejor el resultado. Ambas opciones son válidas.
Cómo preparar el elote con mantequilla y queso
- Saca los elotes de la olla y deja que escurran unos instantes. No conviene esperar demasiado porque el calor residual juega un papel importante.
- Mientras siguen calientes, unta cada mazorca con mantequilla.
- La mantequilla comenzará a fundirse casi de inmediato y se distribuirá entre los granos formando una capa brillante y aromática.
- A continuación añade el queso rallado.
- Si no encuentras queso cotija, un queso fresco desmenuzado también ofrece un resultado excelente.
- En este punto ya tendrías una versión clásica y deliciosa.
- Quienes disfrutan de sabores más intensos suelen añadir chile en polvo y unas gotas de lima. Ese contraste entre dulce, salado, picante y ácido explica buena parte del éxito de esta preparación.
Consejos para conseguir un mejor resultado
Aunque la receta es muy sencilla, hay pequeños detalles que pueden marcar diferencias importantes.
- Uno de ellos es no sobrecocer el maíz. Cuando las mazorcas pasan demasiado tiempo en el agua, los granos pierden textura y parte de su sabor natural. Merece la pena estar atento.
- Otro consejo es servir los elotes inmediatamente después de prepararlos. La mantequilla recién fundida y el queso todavía fresco crean una combinación mucho más agradable que cuando el plato lleva varios minutos esperando sobre la mesa.
- También puede ser interesante experimentar con distintos tipos de queso. Cada variedad aporta matices diferentes y permite adaptar la receta al gusto personal.
- En reuniones familiares o comidas informales funciona muy bien colocar varios condimentos en recipientes separados para que cada persona personalice su elote.
El maíz tiene una importancia histórica enorme dentro de México y de buena parte de América Latina. Esta receta aprovecha precisamente ese ingrediente fundamental y lo convierte en algo especial con muy poco esfuerzo.
Información de la receta
Tiempo de preparación: 25 minutos
Porciones: 4 personas
Tipo de cocina: Mexicana
Tipo de comida: Aperitivo, snack, entrante o comida callejera
Información nutricional aproximada: entre 280 y 350 calorías por unidad