Elote mexicano con mantequilla y queso

Hay comidas que no necesitan presentaciones elaboradas. Basta con verlas o percibir su aroma para entender por qué llevan décadas, e incluso siglos, formando parte de la cultura gastronómica de un país. El elote mexicano pertenece a ese grupo.

En México es habitual encontrar vendedores ambulantes ofreciendo mazorcas calientes cubiertas con diferentes ingredientes. Algunas versiones llevan mayonesa, chile o limón. Otras apuestan por la sencillez absoluta. Entre todas ellas, una de las más populares sigue siendo la que combina mantequilla y queso.

No parece una receta especialmente compleja. Y no lo es., es ideal para disfrutar en casa de ella.

Ingredientes

Para preparar esta receta necesitarás:

4 mazorcas de maíz frescas

40 gramos de mantequilla

80 gramos de queso fresco rallado o queso cotija

Sal al gusto

Chile en polvo al gusto (opcional)

Jugo de lima o limón (opcional)

Cómo cocer los elotes

El primer paso es limpiar bien las mazorcas. Retira las hojas exteriores y elimina las fibras que suelen quedar adheridas entre los granos. Llena una cacerola grande con agua hasta que hierva. Cuando el agua esté hirviendo incorpora los elotes. Déjalos cocer durante unos 15 o 20 minutos, según su tamaño y lo maduros que estén. Hay una forma sencilla de comprobar si están listos: pincha algunos granos con un tenedor. Deben estar tiernos pero conservar cierta firmeza. Algunas personas añaden sal al agua de cocción. Otras prefieren incorporarla al final para controlar mejor el resultado. Ambas opciones son válidas.

Cómo preparar el elote con mantequilla y queso

Saca los elotes de la olla y deja que escurran unos instantes. No conviene esperar demasiado porque el calor residual juega un papel importante. Mientras siguen calientes, unta cada mazorca con mantequilla. La mantequilla comenzará a fundirse casi de inmediato y se distribuirá entre los granos formando una capa brillante y aromática. A continuación añade el queso rallado. Si no encuentras queso cotija, un queso fresco desmenuzado también ofrece un resultado excelente. En este punto ya tendrías una versión clásica y deliciosa. Quienes disfrutan de sabores más intensos suelen añadir chile en polvo y unas gotas de lima. Ese contraste entre dulce, salado, picante y ácido explica buena parte del éxito de esta preparación.

Consejos para conseguir un mejor resultado

Aunque la receta es muy sencilla, hay pequeños detalles que pueden marcar diferencias importantes.

Uno de ellos es no sobrecocer el maíz. Cuando las mazorcas pasan demasiado tiempo en el agua, los granos pierden textura y parte de su sabor natural. Merece la pena estar atento.

Cuando las mazorcas pasan demasiado tiempo en el agua, los granos pierden textura y parte de su sabor natural. Merece la pena estar atento. Otro consejo es servir los elotes inmediatamente después de prepararlos . La mantequilla recién fundida y el queso todavía fresco crean una combinación mucho más agradable que cuando el plato lleva varios minutos esperando sobre la mesa.

. La mantequilla recién fundida y el queso todavía fresco crean una combinación mucho más agradable que cuando el plato lleva varios minutos esperando sobre la mesa. También puede ser interesante experimentar con distintos tipos de queso. Cada variedad aporta matices diferentes y permite adaptar la receta al gusto personal.

Cada variedad aporta matices diferentes y permite adaptar la receta al gusto personal. En reuniones familiares o comidas informales funciona muy bien colocar varios condimentos en recipientes separados para que cada persona personalice su elote.

El maíz tiene una importancia histórica enorme dentro de México y de buena parte de América Latina. Esta receta aprovecha precisamente ese ingrediente fundamental y lo convierte en algo especial con muy poco esfuerzo.

Información de la receta

Tiempo de preparación: 25 minutos

Porciones: 4 personas

Tipo de cocina: Mexicana

Tipo de comida: Aperitivo, snack, entrante o comida callejera

Información nutricional aproximada: entre 280 y 350 calorías por unidad