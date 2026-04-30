El pollo en escabeche es un plato que tiene sus orígenes en la cocina árabe. El escabeche es una técnica de conservación y cocción de alimentos y se basa en el marinado en vinagre y aceite de determinados ingredientes. Normalmente son las carnes las que se hacen en escabeche, destacando el pollo y los pescados. Los alimentos se cocinan en ese caldo otorgando un sabor y aromas característicos.

La carne de pollo es una fuente rica en proteínas. Su consumo es especialmente beneficioso para niños y adolescentes al contribuir a su desarrollo muscular. En el aspecto nutricional, el contenido de sodio en la carne de pollo es muy bajo. Esto la hace beneficiosa para las personas con problemas de hipertensión; se trata de una fuente saludable de energía.

Si estás buscando una receta pollo en escabeche que funcione de verdad, de las de casa, esta es una buena base para empezar.

Pollo en escabeche ingredientes

Para preparar un buen pollo en escabeche casero, necesitas:

1 pollo troceado (o muslos y contramuslos)

1 cebolla grande

2 zanahorias

4 dientes de ajo

150 ml de vinagre (mejor de vino)

150 ml de vino blanco

200 ml de aceite de oliva

2 hojas de laurel

10-12 granos de pimienta negra

Sal

Cómo hacer pollo en escabeche

Primero, el pollo. Salpiméntalo y dóralo en una cazuela con parte del aceite. No hace falta cocinarlo del todo, solo sellarlo bien por fuera. Ese dorado aporta mucho sabor después.

Sácalo y reserva. Dora las verduras en el mismo aceite, cebolla, juliana, ajos. Que se ablanden, pero sin llegar a dorarse demasiado. Vuelve a incorporar el pollo a la cazuela. Añade el vino blanco y deja que hierva un par de minutos. Después, vierte el vinagre y el resto del aceite. Añade también el laurel y los granos de pimienta. Pon a punto de sal. Baja el fuego y cocina todo junto unos 25-30 minutos. Sin prisas. El pollo se irá impregnando del escabeche poco a poco.

El secreto del escabeche

El escabeche de pollo tradicional mejora con el tiempo. No es una receta para comer recién hecha, aunque podrías hacerlo.

No es una receta para comer recién hecha, aunque podrías hacerlo. Lo ideal es dejarlo enfriar y guardarlo en la nevera al menos 12 horas. Mejor 24.

al menos 12 horas. Mejor 24. Ahí es donde el sabor se intensifica y se equilibra. El vinagre se suaviza, el aceite se integra y el pollo gana en textura.

El vinagre se suaviza, el aceite se integra y el pollo gana en textura. Ese es el punto que mucha gente pasa por alto cuando busca como hacer pollo en escabeche.

El equilibrio del sabor

El escabeche tiene tres pilares: aceite, vinagre y vino.

Si te pasas con el vinagre , queda demasiado ácido. Si te quedas corto, pierde carácter. La proporción que ves aquí suele funcionar bien, pero siempre puedes ajustarla ligeramente.

, queda demasiado ácido. Si te quedas corto, pierde carácter. La proporción que ves aquí suele funcionar bien, pero siempre puedes ajustarla ligeramente. Un truco sencillo: prueba el caldo antes de terminar la cocción. Así puedes corregir.

Cómo servirlo

El pollo en escabeche se puede tomar frío, templado o incluso caliente . No hay una única forma correcta.

. No hay una única forma correcta. Frío es como más se consume, sobre todo en verano. Es ligero y muy cómodo.

También queda muy bien templado , sacándolo de la nevera un rato antes.

, sacándolo de la nevera un rato antes. Y si lo calientas, hazlo a fuego suave. Sin prisas.

Consejos rápidos

No uses vinagre demasiado fuerte . Uno de vino suave va mejor.

. Uno de vino suave va mejor. No cocines a fuego alto. El escabeche necesita tranquilidad.

Y guarda bien el pollo cubierto por el líquido. Así se conserva mejor.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 60 minutos (más reposo)

Porciones: 4 personas

Información nutricional: aproximadamente 450 kcal por ración

Tipo de cocina: española, tradicional

Tipo de comida: plato principal

El pollo en escabeche es cocina de siempre. De aprovechar, de conservar y de dar sabor sin artificios. No es moderno, pero tampoco lo necesita.

Si buscas un plato diferente, con carácter y fácil de preparar, este encaja perfectamente. Solo hay que darle su tiempo. Y dejar que el escabeche haga su trabajo.