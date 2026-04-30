Pollo a la parmesana: receta tradicional italiana fácil y jugosa

El pollo a la parmesana es uno de esos platos que parecen más complicados de lo que realmente son. Crujiente por fuera, jugoso por dentro y con esa capa de queso fundido que lo cambia todo. Es cocina italiana de la que apetece repetir. Y sí, se puede hacer en casa sin liarse demasiado.

No tiene misterio, pero sí algunos detalles que marcan la diferencia. Sobre todo en la textura del pollo y en la salsa.

Ingredientes

2 pechugas de pollo grandes (abiertas en filetes)

100 g de queso parmesano rallado

150 g de mozzarella rallada

2 huevos

Harina

Pan rallado

400 g de tomate triturado

2 dientes de ajo

Aceite de oliva

Sal y pimienta

Orégano o albahaca seca

Preparación paso a paso

Empieza por el pollo. Si las pechugas son gruesas, ábrelas o golpéalas un poco para que queden más finas. Esto ayuda a que se cocinen de forma uniforme y no queden secas. Salpimienta los filetes. Luego pásalos por harina, después por huevo batido y, por último, por pan rallado mezclado con un poco de parmesano. Ese toque de queso en el empanado ya suma. Fríe el pollo en aceite caliente. No hace falta que esté completamente sumergido, pero sí que el aceite cubra bien la base. Unos 3-4 minutos por lado, hasta que estén dorados. Sácalos y déjalos sobre papel para quitar el exceso de aceite. Mientras tanto, prepara la salsa. En una sartén aparte, añade un poco de aceite y sofríe los ajos picados. En cuanto empiecen a dorarse, incorpora el tomate triturado. Sal, pimienta y un poco de orégano o albahaca. Cocina a fuego medio unos 10-15 minutos. No hace falta más. La idea es que espese ligeramente y concentre sabor.

En una fuente apta para horno, coloca una base ligera de salsa. Encima, los filetes de pollo. Cubre con más salsa y reparte la mozzarella y el resto del parmesano por encima.

Horneado

Precalienta a 180 º C. Mete la fuente durante unos 15-20 minutos. Lo justo para que el queso se funda y se gratine ligeramente. Si quieres ese acabado dorado más marcado, puedes activar el grill los últimos 2-3 minutos. Sin despistarte, que se quema rápido. Sacas, dejas reposar un par de minutos… y listo.

El punto jugoso (lo importante de verdad)

Aquí hay un error bastante común: cocinar demasiado el pollo . Entre la fritura y el horno, es fácil pasarse.

. Entre la fritura y el horno, es fácil pasarse. Por eso es clave no freírlo en exceso al principio . Solo dorar el exterior. El interior terminará de hacerse en el horno con la salsa, manteniendo la jugosidad.

. Solo dorar el exterior. El interior terminará de hacerse en el horno con la salsa, manteniendo la jugosidad. La salsa también ayuda mucho. No debe ser muy líquida. Si lo es, el empanado pierde textura. Pero tampoco demasiado espesa. Tiene que integrarse bien.

Y el queso… sin miedo, pero con cabeza. Si te pasas, tapa todo el sabor. Si te quedas corto, pierde gracia.

Variaciones que funcionan

Aunque la receta clásica es así, puedes ajustarla.

Por ejemplo, hay quien añade jamón o bacón entre el pollo y el queso. Más contundente, sí, pero muy sabroso.

entre el pollo y el queso. Más contundente, sí, pero muy sabroso. También puedes usar pollo al horno en lugar de frito para una versión algo más ligera. No queda igual, pero funciona.

para una versión algo más ligera. No queda igual, pero funciona. Otra opción interesante es usar queso provolone en lugar de mozzarella. Cambia el sabor y le da un toque más intenso.

Consejos rápidos

No empanes el pollo con demasiada antelación. Se humedece y pierde ese punto crujiente.

Usa buen parmesano. El que viene ya rallado funciona, pero uno recién rallado mejora bastante el resultado.

El que viene ya rallado funciona, pero uno recién rallado mejora bastante el resultado. Y prueba la salsa antes de usarla. Ajusta sal y especias. Parece obvio, pero se nota.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 50 minutos

Porciones: 4 personas

Información nutricional: aproximadamente 610 kcal por ración

Tipo de cocina: italiana

Tipo de comida: plato principal