Tortilla de patatas al horno: cómo hacerla fácil, rápida y saludable
La tortilla de patatas es uno de los platos más emblemáticos de la cocina española
Preparar una tortilla de patatas al horno, basada en que no hace falta freír las patatas
Puedes acompañarla con ensaladas frescas, verduras asadas o una rebanada de pan integral
La tortilla de patatas es uno de los platos más emblemáticos de la cocina española, con un origen que se remonta al siglo XVIII y que ha conquistado mesas en todo el mundo. Tradicionalmente preparada con patatas fritas en abundante aceite, esta receta se disfruta especialmente en épocas frescas o reuniones familiares, cuando se buscan comidas reconfortantes y sabrosas. Sin embargo, los hábitos actuales priorizan una alimentación más equilibrada, lo que impulsa nuevas versiones más ligeras que respetan el sabor original, como la tortilla de patatas al horno.
Ello reduce el uso de grasas y métodos de cocción intensos para cuidar la salud sin renunciar al placer. Preparar una tortilla de patatas al horno, basada en que no hace falta freír las patatas, es una alternativa sencilla y saludable que mantiene el sabor tradicional sin exceso de grasa. Esta versión reduce calorías sin perder textura ni sabor. La chef Maite Rodón asegura que es una tortilla de patatas rápida, fácil, saludable y un poquito más barata. Puedes acompañarla con ensaladas frescas, verduras asadas o una rebanada de pan integral. Como consejo, controla el tiempo de cocción para que no se reseque y utiliza ingredientes de calidad para potenciar el resultado final puedes añadir hierbas aromáticas como perejil o pimienta para darle un toque extra y personalizar la receta en casa.
Por qué es mejor hacer una tortilla de patatas al horno
Menor contenido graso
Al no freír las patatas en aceite, se reduce significativamente la cantidad de grasa total del plato, lo que la convierte en una opción más ligera y saludable.
La Fundación Hipercolesterolemia Familiar explica que el exceso de grasa desencadena desajustes energéticos que favorecen la aparición de sobrepeso y obesidad. Además, el consumo de ácidos grasos “trans” y el exceso de grasa saturada están directamente relacionados con el aumento de colesterol en sangre.
Menos calorías
La ausencia de fritura implica un menor aporte calórico, ideal para quienes buscan cuidar su alimentación sin renunciar a platos tradicionales.
Digestión más ligera
Al evitar el exceso de aceite, resulta más fácil de digerir, especialmente para personas con sensibilidad a comidas pesadas.
Sabor más natural
Destacan así más los sabores propios de la patata, el huevo y otros ingredientes, sin la interferencia del aceite en exceso.
Textura diferente
Aunque no tiene el mismo punto crujiente que aporta la fritura, ofrece una textura más suave y homogénea, especialmente si se cocina al horno.
Cocción más saludable: tortilla de patatas al horno
Métodos como el horno, vapor o microondas conservan mejor algunos nutrientes en comparación con la fritura.
Más versátil
Permite incorporar otros ingredientes saludables como verduras sin sumar grasas innecesarias.
Preparación más limpia
Se ensucia menos la cocina y no es necesario manipular grandes cantidades de aceite.
Receta de la tortilla de patatas al horno
Ingredientes:
Paso a paso
- Preparar las patatas
Pela las patatas y córtalas en rodajas finas o en trocitos pequeños para facilitar su cocción.
- Cocinar sin freír
Cocina las patatas al vapor, hervidas o en el microondas durante unos minutos hasta que estén tiernas, pero no deshechas. Este paso sustituye la fritura tradicional. Emily Acosta, aconseja ponerlas en un bol y las machacamos bien con un tenedor.
- Cocinar la cebolla (opcional)
Si decides incluir cebolla, puedes cocinarla en una sartén con muy poco aceite o al microondas hasta que esté transparente.
- Batir los huevos
En un bol grande, bate los huevos con sal y pimienta al gusto.
- Mezclar los ingredientes
Incorpora las patatas cocidas y la cebolla al bol con los huevos, mezclando suavemente para integrar todo.
- Preparar el molde
Engrasa ligeramente un molde apto para horno para evitar que la tortilla se pegue. También se puede emplear aceite de oliva, según Emily Acosta.
- Hornear
Vierte la mezcla en el molde y cocina en horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 25-35 minutos, o hasta que la tortilla esté firme y dorada en la superficie.
- Dejar reposar y servir
Una vez lista, deja reposar unos minutos antes de desmoldar y servir.
Opciones para acompañar la tortilla de patatas al horno
- Ensaladas frescas como lechuga, tomate, rúcula o espinaca.
- Verduras asadas como calabacín, zanahoria o berenjena.
- Pan integral o tostado para una comida más completa
- Salsas como yogur natural con hierbas.
- Tomates aliñados con aceite de oliva y orégano.
Consejos útiles para tu tortilla de patatas sin freír
- No sobrecocinar las patatas. Deben estar tiernas, pero firmes para mantener la textura de la tortilla.
- Controlar el tiempo de horno. Evita que la tortilla se reseque revisando la cocción regularmente.
- Agregar hierbas aromáticas. Perejil, cebollino u orégano pueden darle un toque especial.
- Adaptar la receta. Puedes añadir espinaca, pimientos u otros vegetales para variar la preparación.
- Dejar reposar antes de cortar. Esto ayuda a que mantenga su forma y mejore la textura.