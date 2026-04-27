Tortilla de patatas al horno: cómo hacerla fácil, rápida y saludable

La tortilla de patatas es uno de los platos más emblemáticos de la cocina española, con un origen que se remonta al siglo XVIII y que ha conquistado mesas en todo el mundo. Tradicionalmente preparada con patatas fritas en abundante aceite, esta receta se disfruta especialmente en épocas frescas o reuniones familiares, cuando se buscan comidas reconfortantes y sabrosas. Sin embargo, los hábitos actuales priorizan una alimentación más equilibrada, lo que impulsa nuevas versiones más ligeras que respetan el sabor original, como la tortilla de patatas al horno.

Ello reduce el uso de grasas y métodos de cocción intensos para cuidar la salud sin renunciar al placer. Preparar una tortilla de patatas al horno, basada en que no hace falta freír las patatas, es una alternativa sencilla y saludable que mantiene el sabor tradicional sin exceso de grasa. Esta versión reduce calorías sin perder textura ni sabor. La chef Maite Rodón asegura que es una tortilla de patatas rápida, fácil, saludable y un poquito más barata. Puedes acompañarla con ensaladas frescas, verduras asadas o una rebanada de pan integral. Como consejo, controla el tiempo de cocción para que no se reseque y utiliza ingredientes de calidad para potenciar el resultado final puedes añadir hierbas aromáticas como perejil o pimienta para darle un toque extra y personalizar la receta en casa.

Por qué es mejor hacer una tortilla de patatas al horno

Menor contenido graso

Al no freír las patatas en aceite, se reduce significativamente la cantidad de grasa total del plato, lo que la convierte en una opción más ligera y saludable.

La Fundación Hipercolesterolemia Familiar explica que el exceso de grasa desencadena desajustes energéticos que favorecen la aparición de sobrepeso y obesidad. Además, el consumo de ácidos grasos “trans” y el exceso de grasa saturada están directamente relacionados con el aumento de colesterol en sangre.

Menos calorías

La ausencia de fritura implica un menor aporte calórico, ideal para quienes buscan cuidar su alimentación sin renunciar a platos tradicionales.

Digestión más ligera

Al evitar el exceso de aceite, resulta más fácil de digerir, especialmente para personas con sensibilidad a comidas pesadas.

Sabor más natural

Destacan así más los sabores propios de la patata, el huevo y otros ingredientes, sin la interferencia del aceite en exceso.

Textura diferente

Aunque no tiene el mismo punto crujiente que aporta la fritura, ofrece una textura más suave y homogénea, especialmente si se cocina al horno.

Cocción más saludable: tortilla de patatas al horno

Métodos como el horno, vapor o microondas conservan mejor algunos nutrientes en comparación con la fritura.

Más versátil

Permite incorporar otros ingredientes saludables como verduras sin sumar grasas innecesarias.

Preparación más limpia

Se ensucia menos la cocina y no es necesario manipular grandes cantidades de aceite.

Receta de la tortilla de patatas al horno

Ingredientes:

4 o 5 patatas medianas

4 huevos

1 cebolla (opcional)

Sal a gusto

Pimienta (opcional)

Un chorrito de aceite de oliva (mínimo, solo para el molde)