Recetas con obleas de arroz: 6 ideas fáciles y originales

Las obleas de arroz han pasado de ser un ingrediente casi exclusivo de tiendas especializadas a colarse en muchas cocinas españolas. Y tiene sentido. Son ligeras, fáciles de usar cuando les pillas el truco y tremendamente versátiles. Si alguna vez te has preguntado qué hacer con ellas más allá de los típicos rollitos vietnamitas, hay bastante juego.

Estas láminas finas y translúcidas se elaboran normalmente con harina de arroz, agua y sal. Son muy habituales en la cocina asiática, especialmente en países como Vietnam y Tailandia, donde forman parte de recetas frescas y fritas desde hace décadas. En España ya se encuentran sin demasiada dificultad en supermercados grandes, tiendas de productos internacionales, herbolarios y marketplaces online.

Además, están de moda por varios motivos: suelen ser sin gluten de forma natural, tienen pocas calorías comparadas con otras masas o wraps tradicionales y permiten improvisar comidas rápidas con casi cualquier relleno.

Cómo hidratar las obleas de arroz correctamente

Aquí está el punto donde mucha gente falla la primera vez. No se usan directamente secas.

Llena un plato amplio o un recipiente con agua templada, no hirviendo. Introduce la oblea durante 10 a 15 segundos aproximadamente.

Al sacarla seguirá pareciendo algo rígida. Es normal. Termina de ablandarse mientras la colocas sobre una superficie ligeramente húmeda.

Recetas frías con obleas de arroz

Rollitos vietnamitas con gambas y verduras

Una receta fresca, ligera y muy resultona. Lleva obleas de arroz, gambas, zanahoria, fideos de arroz, lechuga, pepino, salsa de soja.

Tiempo: 20 minutos

Preparación

Usa agua templada, no caliente, con agua demasiado caliente se vuelven blandísimas demasiado rápido.

No las remojes de más, con pocos segundos basta.

Trabaja sobre superficie húmeda, evita que se peguen o se rompan al moverlas.

Sella bien los rollitos, aprieta con firmeza pero sin brutalidad.