Pepito de ternera: receta del bocadillo más castizo de Madrid, historia y cómo hacerlo en casa
Aprende a hacer el pepito de ternera perfecto en casa: qué carne usar, cómo cocinarlo y la historia del bocadillo más castizo de Madrid nacido en el Café de Fornos.
Bocadillo gourmet de carne
Sándwich de redondo de ternera
Receta de bocadillo viajero
Pepito de ternera, uno de los ‘bocatas’ más solicitados en cualquier bar español. ¡Donde esté un ‘Pepito’ que se quite la hamburguesa! No necesita kétchup, ni mostaza ni nada parecido para estar delicioso. En otro artículo de Okdiario-recetas hicimos un sándwich club. Hoy un bocadillo tradicional, el Pepito de ternera.
La historia más repetida lo sitúa en el antiguo Café de Fornos, en la calle Alcalá. Según la versión recogida por el cocinero Teodoro Bardají en 1933, un cliente llamado Pepito pidió un bocadillo caliente de ternera y otros empezaron a pedir “uno como el de Pepito”. La anécdota es tradicional, no una prueba documental cerrada, pero explica muy bien cómo nacen muchos platos populares: por costumbre, boca a boca y hambre a deshora.
Para hacerlo en casa, lo importante es no complicarlo. Filete fino de ternera, pan abierto y tostado, sartén fuerte, sal y poco más. Si se quiere, ajo laminado en el aceite. La carne debe quedar dorada por fuera y jugosa por dentro; si se pasa, el bocadillo pierde encanto.
¿Cómo surgió ‘El Pepito’?
‘El Pepito’ es uno de los bocadillos calientes más populares de España. Una de esas cosas genuinas de nuestro país que a menudo se extrañan cuando está fuera. Su origen parece remontarse a los años 50 en Madrid. La historia que se cuenta sobre la creación de este bocadillo:
“Un cliente asiduo a un bar madrileño que al parecer se llamaba Pepe solicitó al tabernero le preparara un bocadillo con medio bistec de carne. El cliente cada pocos días seguía pidiendo su bocadillo y otras personas asiduos al bar para pedir ese bocadillo decían ‘me pones un bocadillo como el de Pepito’, y con ese nombre se quedó”.
Este bocadillo levanta pasiones, incluso en Cádiz hay una asociación de ‘enamorados del Pepito de Ternera’. Hay versiones que le añaden pimientos sofritos al Pepito, esto ya va en gustos. La cadena de fast food MacDonals trató de emular el éxito de este bocadillo creando un ‘McPepito’ en el 2005. Con carne de ternera a las finas hierbas, selección de verduras a la plancha y salsa de pimienta negra (que para mí esto ya de ‘Pepito’ tiene poco).
Ingredientes para 4 personas
Preparación
En primer lugar añadimos sal y pimienta a los filetes, si tienen algo de grasa no se la quites antes de cocinarlos, ya que contribuye al dar más sabor. Luego una vez cocinados podemos quitar la grasa.
Cortamos los ajos en láminas y preparamos una sartén antiadherente con aceite de oliva. Sofreímos los ajos durante dos minutos, luego los retiramos de la sartén. A continuación en ese mismo aceite añadimos los filetes y los cocinamos según deseemos la carne.
Si te gusta la carne poco hecha al ser filetes finos con 1 minuto por lado basta. Si prefieres la carne en su punto serán unos 2 minutos. Por otro lado hay quien la carne le gusta muy hecha, en este caso serán 3 minutos mínimo por lado. Siempre teniendo en cuenta que sean filetes finos si fueran gruesos habría que añadir un minuto extra en cualquiera de los tres casos anteriores. Cortamos el pan y vertemos con cuidado el caldito que queda en la plancha sobre el pan. Colocamos la carne sobre el pan y listo.
Historia del pepito de ternera: cómo nació en el Café de Fornos
El Café de Fornos fue uno de los grandes locales madrileños de finales del siglo XIX y comienzos del XX. La tradición atribuye allí el nacimiento del pepito de ternera, asociado a José Fornos, llamado familiarmente Pepito. La versión cuenta que, cansado del bocadillo frío de fiambre, pidió uno caliente con filete de ternera.
Qué carne usar para el pepito de ternera: los mejores cortes
El pepito pide una carne tierna, de cocción rápida y sin nervios molestos. No hace falta usar siempre la pieza más cara, pero sí conviene evitar filetes duros o demasiado gruesos.
Solomillo, lomo bajo o babilla: cuál queda mejor
El solomillo es la opción más fina: tierno, limpio y rápido de cocinar. También la más cara. El lomo bajo funciona muy bien si está cortado fino y tiene algo de grasa infiltrada. La babilla puede dar buen resultado, aunque exige más cuidado para no pasarla.
Un truco útil: sacar la carne de la nevera unos minutos antes y secarla con papel de cocina. Así se dora, no se cuece.
Qué pan usar para el pepito de ternera
El pan importa casi tanto como la carne. Lo ideal es una barra tipo pan francés, viena ligera o pan de bocadillo con corteza fina y miga suficiente para recoger los jugos.
Debe crujir un poco, pero no destrozar el paladar. Si el pan es demasiado duro, manda más que la ternera. Tostarlo ligeramente por dentro ayuda a que aguante mejor el calor, el aceite y los jugos del filete.
Cómo mejorar el pepito clásico: ingredientes opcionales
El pepito tradicional no necesita adornos, aunque admite mejoras si se hacen con sentido. La clave está en no convertirlo en otro bocadillo distinto.
Ajo laminado, pimientos fritos, cebolla caramelizada y queso
El ajo laminado dorado en el aceite es probablemente el añadido más clásico. Aporta aroma sin tapar la carne. Los pimientos fritos encajan de maravilla, sobre todo si son verdes y no demasiado aceitosos.
La cebolla caramelizada da un punto dulce agradable, aunque conviene usar poca. El queso, mejor fundente y suave; si domina demasiado, se come el sabor de la ternera.
El pepito venezolano: cómo se diferencia del español
El pepito venezolano tiene vida propia. Aunque comparte el nombre, suele ser más abundante y elaborado que el español. Puede llevar carne de res, pollo o mixto, salsas variadas, patatas paja, queso, ensalada y otros ingredientes según la zona.
El español es más sobrio: pan y filete como base, con pocos añadidos. El venezolano juega en otra liga, más callejera, más cargada y festiva. Ambos pueden ser magníficos, pero no buscan exactamente lo mismo.