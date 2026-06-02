Pepito de ternera: receta del bocadillo más castizo de Madrid, historia y cómo hacerlo en casa

Pepito de ternera, uno de los ‘bocatas’ más solicitados en cualquier bar español. ¡Donde esté un ‘Pepito’ que se quite la hamburguesa! No necesita kétchup, ni mostaza ni nada parecido para estar delicioso. En otro artículo de Okdiario-recetas hicimos un sándwich club. Hoy un bocadillo tradicional, el Pepito de ternera.

La historia más repetida lo sitúa en el antiguo Café de Fornos, en la calle Alcalá. Según la versión recogida por el cocinero Teodoro Bardají en 1933, un cliente llamado Pepito pidió un bocadillo caliente de ternera y otros empezaron a pedir “uno como el de Pepito”. La anécdota es tradicional, no una prueba documental cerrada, pero explica muy bien cómo nacen muchos platos populares: por costumbre, boca a boca y hambre a deshora.

Para hacerlo en casa, lo importante es no complicarlo. Filete fino de ternera, pan abierto y tostado, sartén fuerte, sal y poco más. Si se quiere, ajo laminado en el aceite. La carne debe quedar dorada por fuera y jugosa por dentro; si se pasa, el bocadillo pierde encanto.

¿Cómo surgió ‘El Pepito’?

‘El Pepito’ es uno de los bocadillos calientes más populares de España. Una de esas cosas genuinas de nuestro país que a menudo se extrañan cuando está fuera. Su origen parece remontarse a los años 50 en Madrid. La historia que se cuenta sobre la creación de este bocadillo:

“Un cliente asiduo a un bar madrileño que al parecer se llamaba Pepe solicitó al tabernero le preparara un bocadillo con medio bistec de carne. El cliente cada pocos días seguía pidiendo su bocadillo y otras personas asiduos al bar para pedir ese bocadillo decían ‘me pones un bocadillo como el de Pepito’, y con ese nombre se quedó”.

Este bocadillo levanta pasiones, incluso en Cádiz hay una asociación de ‘enamorados del Pepito de Ternera’. Hay versiones que le añaden pimientos sofritos al Pepito, esto ya va en gustos. La cadena de fast food MacDonals trató de emular el éxito de este bocadillo creando un ‘McPepito’ en el 2005. Con carne de ternera a las finas hierbas, selección de verduras a la plancha y salsa de pimienta negra (que para mí esto ya de ‘Pepito’ tiene poco).

Ingredientes para 4 personas

4 bocadillos o pan de barra

8 filetes de ternera finos

2 dientes de ajo

4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

Pimienta y sal