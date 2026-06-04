Parece mentira pero Jordi Cruz (47 años) ticene el secreto para hacer la hamburguesa gourmet baja en calorías y 100% fit

El secreto para hacer una hamburguesa gourmet baja en calorías puede estar más cerca de lo que nos imaginaríamos, Jordi Cruz no tiene ninguna duda de lo que nos estará esperando. Este chef experto y maestro que puede darnos la respuesta que hasta el momento no sabíamos que podríamos imaginar. Hay una hamburguesa que se convertirá en la comida rápida ideal para toda la familia. Vamos a descubrir la esencia de un tipo de plato de esos que impresionan y que puede dejarnos con la boca abierta.

Jordi Cruz no duda en apostar claramente por un cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará marcando la diferencia. En estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta, podremos descubrir la esencia de estas recetas que, sin duda alguna, pueden acabar siendo lo que nos aportará esa alegría de comer una hamburguesa de las que destacan por sí solas. El secreto para hacer una hamburguesa baja en calorías que hasta la fecha no sabíamos que podríamos conseguir. Cada vez más nos cuidamos y lo hacemos sin perder de vista estas ganas de comer bien que podemos tener.

Jordi Cruz tiene el secreto para hacer esta hamburguesa

Las redes sociales de Jordi Cruz, los programas de televisión en los que participa y una larga lista de detalles que harán posible lo imposible, nos descubrirán la esencia de unos platos de esos que impresionan y que pueden alejarnos de lo que sería habitual en estos días.

Es momento de conocer en primera persona qué es lo que nos estará esperando en estos días en los que quizás tocará saber qué es lo que podemos conseguir con la ayuda de pequeños gestos que pueden cambiarlo todo. Este secreto nos ayuda a saber crear una hamburguesa mucho más saludable.

Buscamos la mejor combinación de ingredientes que hasta el momento no sabíamos y que puede acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Estos días en los que tocará saber qué es lo que nos estará esperando en unas jornadas en las que tocará estar listos para la acción.

Jordi Cruz nos ha dado una de esas recetas que deberemos tener siempre lista en casa. Una forma de crear una hamburguesa fit de estas que impresionan y que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante.

Esta es la hamburguesa fit saludable

Este experto en cocina sabe muy bien la manera en la que vamos a hacer una hamburguesa fit de esas que impresionan y que puede convertirse en la antesala de algo más.

Las redes sociales de este cocinero nos servirán para conseguir aquello que queremos un plus de buenas sensaciones que hasta la fecha desconocíamos.

Para hacer esta receta que aparece en la cuenta de Jordi Cruz debemos hacernos con una buena materia prima. Unos buenos ingredientes son siempre la mejor opción posible para hacer realidad este cambio de tendencia que será esencial:

Ingredientes:

Hamburguesa de carne

Muy poco aceite de oliva

Hojas grandes de lechuga iceberg para el crujiente y alguna de Trocadero para dar textura más esponjosa

1 aguacate

1 tomate

2 láminas de pepinillo

Queso cheddar (o el queso que prefieras)

1 cucharadita de salsa estilo mahonesa ligera de huevo cocido “tenéis la receta en mi feed”

Sal Opcional: patatas fritas hechas en airfryer para acompañar.

Elaboración:

Calienta bien una sartén y añade dos gotas de aceite. Coloca la hamburguesa y dóralo con intensidad, presionándola ligeramente para que suelte sus jugos y se caramelice. Cuando esté trabajando bien, baja un poco el fuego para que se termine de hacer sin quemarse. Mientras tanto, prepara el “pan”: separa hojas grandes de lechuga iceberg, intentando que no se rompan, y reservas varias para la base y la tapa de la hamburguesa. Corta el aguacate en láminas finas y prepara el resto de los ingredientes. Sobre la base de lechuga coloca el aguacate y una cucharadita de salsa estilo mahonesa ligera. Corta el tomate, ponle un poco de sal y déjalo reposar unos minutos para que suelte algo de agua. Después colócalo sobre la base, aportando jugosidad como si fuera el kétchup. Añade dos láminas de pepinillo y el queso cheddar. Coloca la hamburguesa recién hecha encima para que el queso se funda ligeramente y, si quieres, añade otra lámina de queso antes de cerrar con la tapa de lechuga. Una forma sencilla de disfrutar de una hamburguesa rica, rápida y más ligera, perfecta para cuando quieres cuidarte sin renunciar al sabor.

Puedes hacerte tu hamburguesa saludable en casa, seguro que la podrás disfrutar, en especial con la ayuda de unas patatas fritas que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, deberemos conseguir con esta mezcla de sabores y de texturas espectacular.