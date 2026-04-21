¿Quién es quién en las próximas elecciones de Andalucía del próximo 17 de mayo?

Las elecciones en Andalucía del próximo 17 de mayo ya están en el horizonte y, aunque todavía quedan días de campaña por delante, el quién es quién de estas elecciones ya se puede ver con claridad, por lo que conviene conocer a los principales candidatos ya que Andalucía vuelve a ser clave, tanto por su peso dentro de España como por el momento político en el que llega esta convocatoria.

Juanma Moreno afronta estos comicios después de una legislatura marcada por una mayoría absoluta que no se da en otras comunidades, y que ahora quiere repetir siendo uno de los grandes favoritos en las encuestas. Enfrente, el PSOE intenta recomponerse con una candidata muy conocida en Andalucía, mientras Vox busca seguir creciendo y la izquierda alternativa trata de hacerse un hueco sin dividir demasiado el voto. Con todo esto sobre la mesa, conviene parar un momento y poner en orden quién es quién en estas elecciones.

Qué se vota el 17 de mayo en las elecciones de Andalucía

El 17 de mayo no se elige directamente al presidente de la Junta, aunque a veces lo parezca. Lo que votan los andaluces son los 109 diputados que formarán el Parlamento autonómico durante los próximos cuatro años. Y serán esos diputados los que, después, decidan quién gobierna, debe quedarnos claro que entonces que el reparto de escaños es lo que marca si pueden haber mayorías claras o si quien finalmente salga elegido, va a tener que negociar con otros partidos. De momento, y hasta que eso se resuelva, conviene conocer a los cinco principales candidatos, comenzando por quien ha gobernado la región los últimos cuatro años.

Juanma Moreno (PP)

El candidato del Partido Popular llega como el gran favorito. Los resultados de 2022, con 58 escaños, siguen muy presentes y el objetivo ahora es bastante claro: repetir, o al menos quedarse lo suficientemente cerca como para no necesitar apoyos incómodos. Durante estos años, Moreno ha construido una imagen de gestión tranquila, algo que le ha permitido ampliar su base electoral más allá del votante tradicional del PP. Esa es, en parte, su principal baza.

También ha sabido aprovechar momentos complicados, como la respuesta institucional tras el accidente ferroviario de Adamuz o las lluvias torrenciales que afectaron a varias zonas de Andalucía. Son episodios que el Gobierno andaluz utiliza para reforzar esa idea de estabilidad, aunque por otro lado, también hay cuestiones más delicadas que el actual gobierno andaluz ha tenido que hacer frente como los fallos detectados en el programa de detección precoz del cáncer de mama del sistema sanitario andaluz.

María Jesús Montero (PSOE)

El PSOE llega a estas elecciones en una situación muy distinta a la que tuvo durante años en Andalucía. La candidata es María Jesús Montero, una figura con trayectoria en la comunidad, que conoce bien la administración autonómica y que vuelve con la idea de plantar cara al PP.

Su campaña tiene un eje bastante claro: la sanidad. Montero quiere centrar el debate en el estado del sistema sanitario andaluz, intentando desgastar al Gobierno de Moreno en este terreno. No es casualidad, ya que ella misma fue consejera durante años, aunque el reto es evidente. En 2022 el PSOE firmó uno de sus peores resultados históricos, con 30 escaños. Mantener ese nivel o mejorarlo ligeramente ya sería un paso importante. Bajar de ahí complicaría mucho cualquier intento de alternativa.

Manuel Gavira (Vox)

Vox repite con Manuel Gavira como candidato. El partido llega con la intención de consolidar su posición y, si puede, ampliarla. Los 14 escaños actuales le dan margen, pero su objetivo es ir más allá.

La clave en su caso no es sólo el resultado, sino lo que pueda hacer con él. Si el PP no alcanza la mayoría absoluta, Vox podría tener la llave. Y eso cambiaría bastante el escenario. Su discurso sigue centrado en marcar perfil propio frente a PP y PSOE, con temas como el campo, la inmigración o la vivienda muy presentes en su campaña.

Antonio Maíllo (Por Andalucía)

En el espacio a la izquierda del PSOE, Por Andalucía llega con una candidatura conjunta que integra a varias formaciones. Al frente estará Antonio Maíllo, una cara conocida dentro de Izquierda Unida.

La intención es clara: evitar la dispersión del voto progresista y ganar algo de peso en el Parlamento. No lo tienen fácil, porque parten de cinco escaños y necesitan crecer para tener relevancia real. Su discurso se centra en los servicios públicos y en marcar distancia con las políticas del PP, pero también en diferenciarse del PSOE.

José Ignacio García (Adelante Andalucía)

Adelante Andalucía también estará en la papeleta, con José Ignacio García como candidato. La formación busca consolidar su espacio, con un enfoque más andalucista y alejado tanto del PSOE como de otras coaliciones de izquierda. En 2022 lograron dos escaños. No es una base muy amplia, pero suficiente como para intentar crecer si consiguen movilizar a su electorado.