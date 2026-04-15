Esta es la fecha en que sabrás si te toca mesa electoral en las elecciones de Andalucía: plazos y alegaciones

Quedan pocas semanas para que se celebren unos nuevos comicios en Andalucía y, aunque muchos ya están pensando en el buen tiempo que seguro ya hará en mayo y en hacer las típicas escapadas primaverales de fin de semana, hay una pregunta que empieza a repetirse estos días: ¿me tocará mesa electoral en las elecciones de Andalucía?

La cita con las urnas será el 17 de mayo, después de que el Parlamento andaluz quedara disuelto el pasado 23 de marzo. Eso pone en marcha todo el engranaje electoral y, con él, uno de los momentos que más inquietud genera entre los ciudadanos: el sorteo para elegir a quienes tendrán que pasar ese domingo dentro de un colegio electoral. De este modo, y mientras algunos organizan cómo votar, otros están pendientes de algo muy distinto, recibir o no esa carta que cambia por completo los planes ya que puede que les toque estar en una mesa electoral durante las elecciones en Andalucía.

Cuándo sabrás si te ha tocado mesa electoral en las elecciones de Andalucía

El primer paso no es la notificación, sino el sorteo. Ese proceso lo hacen los ayuntamientos y es completamente aleatorio entre las personas inscritas en el censo. En este caso, se llevará a cabo entre el 17 y el 21 de abril, así que será a partir de esas fechas cuando todo empiece a moverse. Aun así, no es algo inmediato, porque después entra en juego la Junta Electoral de Zona, que es la que valida las designaciones y es entonces cuando ya podemos decir que se pone en marcha el envío de avisos.

Las cartas empezarán a llegar a partir del 24 de abril. Es en ese momento cuando se despeja la incógnita de saber si te ha tocado o no estar en una mesa electoral. Si no recibes nada, puedes respirar tranquilo. Si te llega, toca mirar bien el papel, porque ahí vendrán tanto tu función (presidente o vocal) como las instrucciones.

El plazo clave si quieres presentar alegaciones

Recibir la notificación no significa que todo esté decidido ya que existe un margen, aunque es bastante corto, para justificar por qué no puedes formar parte de la mesa. Ese periodo se abre el 1 de mayo y se cierra el 5 de mayo. Son solo unos días, así que conviene no dejarlo pasar si tienes algún motivo que encaje dentro de lo que marca la ley. A partir de ahí, la Junta Electoral revisa cada caso y decide. Si acepta la alegación, se recurre a los suplentes. Si no, la obligación sigue en pie.

En qué casos puedes librarte de la mesa electoral

No vale cualquier excusa, y esto es importante tenerlo claro. La normativa recoge situaciones muy concretas y, además, casi siempre exige justificarlas con documentos. Por un lado están las razones personales, como problemas de salud, bajas médicas, discapacidad o situaciones que hagan especialmente complicado aguantar toda la jornada. También entran aquí cuestiones como el embarazo en determinadas fases o intervenciones médicas cercanas a la fecha de la votación.

Luego están las circunstancias familiares. Por ejemplo, el cuidado de niños pequeños cuando no hay alternativa, la atención a personas dependientes o situaciones similares que impidan ausentarse durante tantas horas. Incluso algunos eventos familiares pueden tenerse en cuenta si no se pueden aplazar.

Y, por último, están los motivos laborales. Aquí se incluyen profesiones que no pueden parar ese día, como sanitarios, emergencias o trabajadores implicados directamente en el propio proceso electoral o en la cobertura informativa.

En todos los casos, lo fundamental es demostrarlo. Sin documentación, la alegación no suele prosperar.

¿Y si ya tenías un viaje organizado?

Esta es una de las situaciones más habituales y también de las más dudosas. La ley no lo contempla de forma directa, pero eso no significa que esté descartado. Si el viaje se contrató antes de que se convocaran las elecciones, puedes presentar los justificantes y dejar que la Junta Electoral decida. En algunos casos se ha aceptado, sobre todo cuando cancelarlo supone perder dinero, pero no es automático. Aquí todo depende de cómo se valore cada situación concreta.

Cuánto se cobra por estar en una mesa electoral

Más allá de la obligación, hay una pequeña compensación económica. Las personas que forman parte de la mesa, tanto presidente como vocales, reciben 70 euros por la jornada. Además, tienen derecho a trabajar cinco horas menos al día siguiente, algo que se agradece teniendo en cuenta que el domingo electoral suele alargarse bastante más de lo que parece al principio.

También cuentan con cobertura de la Seguridad Social durante ese tiempo, lo que cubre cualquier incidencia relacionada con su participación En definitiva, la cuenta atrás ya ha empezado. Entre finales de abril y los primeros días de mayo, miles de andaluces saldrán de dudas. Y entonces, con carta en mano o sin ella, tocará reorganizar planes o seguir adelante como si nada.