Moreno repetiría mayoría absoluta en las elecciones del 17M y el PSOE registraría su peor resultado, según Sigma Dos

El Partido Popular, encabezado por Juanma Moreno, volvería a conseguir la mayoría absoluta en el Parlamento andaluz en las elecciones autonómicas previstas para el 17 de mayo. Según un sondeo de Sigma Dos publicado este lunes 13 de abril por el diario El Mundo, el PP obtendría el 42,8% de los votos y entre 55 y 57 escaños. Por su parte, el PSOE registraría su peor resultado histórico, con un 22,9% de apoyo y entre 27 y 29 diputados.

A algo más de un mes de los comicios en Andalucía, la encuesta, realizada entre el 6 y el 10 de abril a partir de 1.596 entrevistas, apunta también a una subida del resto de partidos con representación en la Cámara andaluza. Vox alcanzaría un 15,6% de los votos y entre 17 y 19 escaños, Por Andalucía lograría un 8,1% y entre cinco y seis representantes y Adelante Andalucía conseguiría un 5,7% y dos diputados.

El estudio otorga al PP de Juanma Moreno un 42,8% de los sufragios, tres décimas menos que hace cuatro años, y entre 55 y 57 escaños, lo que le permitiría conservar la mayoría absoluta (situada en 55 diputados), aunque con una ligera pérdida de entre uno y tres representantes respecto a la actualidad.

El PSOE de María Jesús Montero se quedaría con un 22,9% de apoyo en las urnas, 1,2 puntos menos que en junio de 2022, y entre 27-29 escaños frente a los 30 con que cuenta actualmente en la Cámara autonómica, mientras que Vox alcanzaría entre 17 y 19 escaños frente a los 14 actuales gracias al 15,6% de los votos, 2,1 puntos más que hace cuatro años.

A la izquierda del PSOE, Por Andalucía liderada por Antonio Maíllo y con la inclusión in extremis de Podemos, lograría el 8,1% de los votos, cuatro décimas más que hace cuatro años, y entre cinco y seis parlamentarios, ahora tiene cinco, mientras que Adelante Andalucía mantendría sus dos escaños actuales con un 5,7% de apoyo bajo el liderazgo de José Ignacio García, 1,1 puntos más que en junio de 2022.