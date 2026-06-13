Roban las botas a los futbolistas de Inglaterra en su concentración en el Mundial

La selección de Inglaterra ha sufrido un robo durante su concentración en el Mundial 2026. El combinado de Thomas Tuchel, que no debuta hasta el próximo miércoles, sufrió el robo de sus botas reglamentarias y los balones de entrenamiento antes incluso de llegar a su base de Kansas City para su primer entrenamiento, según confirmó la Football Association (FA), organismo regulador del fútbol inglés.

El combinado británico, que entrena el alemán Thomas Tuchel, tenía previsto saltar al campo en el Swope Soccer Village de Kansas City en la tarde del sábado para realizar su primer entrenamiento, pero tras el robo van a contrarreloj para adquirir nuevas botas de cara a la sesión. La policía de Missouri (estado de Kansas City) ha confirmado por su parte que «investiga un posible robo de equipamiento del convoy de un equipo que había llegado a Kansas con artículos faltantes», y dijo que ha abierto una investigación.

Los ingleses tienen por delante todavía casi cinco días de entrenamientos antes de medirse el miércoles en su primer partido contra Croacia en Dallas. Son uno de los combinados favoritos a hacerse con el título en este Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, junto a España, Francia y Portugal.

La subcampeona de Europa se medirá en su estreno a la Croacia de Luka Modric, un rival bastante duro para empezar. Este Mundial será, seguramente, el último baile de una de las mayores leyendas del fútbol en una cita de este calibre. A sus 40 años, el ex del Real Madrid disputará su quinta Copa del Mundo, la cuarta de forma consecutiva.

Posteriormente, el equipo de Thomas Tuchel se enfrentará a Ghana el 23 de junio en el Gillette Stadium en Foxborough, Massachusetts, y cerrarán la fase de grupos frente a la cenicienta de este grupo L, Panamá, el 27 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Lo cierto es que la seguridad en la sede de Inglaterra en el Mundial es bastante preocupante. Hace unos días, antes de que llegara el equipo, se produjo en una carretera cercana a la sede donde se hospedarán durante el torneo un tiroteo que dejó hasta nueve heridos.