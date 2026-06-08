Inglaterra teme por su seguridad tras el tiroteo que hubo cerca de su sede del Mundial

Inglaterra ha sufrido un acontecimiento que ha dejado a la selección de Thomas Tuchel con mucha preocupación por su seguridad en su estancia en el Mundial. Y todo se debe a que cerca de su sede, donde se hospedarán durante el torneo, se produjo en una carretera cercana un tiroteo que dejó hasta nueve heridos.

Aunque la selección inglesa se encontraba en Florida durante los hechos, el incidente ha generado cierta tensión en el equipo de Jude Bellingham. Aún no se había instalado en Kansas City y de milagro no tuvieron que vivirlo en los seis kilómetros de distancia que había entre su hogar mundialista y Troost Avenue. Otras selecciones como Argentina también eligieron esa zona para hospedarse durante la Copa del Mundo.

Las autoridades estadounidenses recibieron varias llamadas de emergencia y confirmaron que tres mujeres habían sufrido herida de bala y las otras seis por lesiones provocadas por el tiroteo. Una confrontación que apunta a ser entre bandas y de la que la policía ha abierto una investigación, aunque no se han producido ni arrestos ni la identificación de ninguno de los sospechosos.

Inglaterra pide más seguridad en el Mundial

Inglaterra llegará a dicha concentración este lunes después de dos amistosos para coger ritmo de concentración. Primero jugó ante Nueva Zelanda en Tampa y aún le queda el miércoles ante Costa Rica en Orlando. Después, los Three Lions llegarán a Kansas y prepararán la fase de grupos del Mundial para enfrentarse a Costa Rica, Croacia y Ghana. Un episodio que pone en alerta a la FIFA para garantizar que las selecciones tengan seguridad máxima mientras juegan el Mundial.

Hay que tener en cuenta que Kansas City albergará partidos de octavos y cuartos de final, por lo que la Copa del Mundo estudiará la evolución de dicho tiroteo para encontrar medidas de prevención que tranquilicen a los futbolistas.