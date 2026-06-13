La AEMET insta a prepararse en estas zonas de Andalucía: alerta naranja a partir de hoy

Una alerta naranja empieza a partir de hoy, la AEMET insta a prepararse en estas zonas de Andalucía. Será mejor que nos empecemos a preparar para lo peor, con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden ser los que nos marcarán de cerca. Es hora de conocer lo que puede pasar en breve, en estos días en los que realmente cada gesto cuenta y puede ser esencial. Es momento de saber qué es lo que puede pasar en una zona del país en la que realmente podremos empezar a descubrir la esencia de este verano en el que parece que las altas temperaturas van a causar estragos.

Es momento de saber qué nos estará esperando en unas jornadas en las que realmente tocará saber qué puede pasar en estos días de verano en los que las altas temperaturas pueden acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Estos días en los que realmente tocará ver el verano que nos espera de una forma que hasta la fecha nunca hubiéramos imaginado. Las altas temperaturas de estos días pueden ser de récord en especial en esta zona del país.

Alerta naranja de la AEMET a partir de hoy

A partir de hoy tendremos por delante una alerta naranja que puede cambiarlo todo en estos días en los que tocará saber qué nos estará esperando con unas temperaturas que pueden estar muy por encima de lo habitual. Es momento de saber qué puede pasar en estas jornadas de cambios.

Este fin de semana tocará saber el motivo por el que se activa una alerta que nos indica que estamos en riesgo. Sobre todo, si tenemos en consideración lo que puede pasar en breve. Es hora de descubrir lo que nos estará esperando en unos días en los que quizás hasta el momento nadie hubiera pensado en un cambio tan radical en el tiempo.

Esta alerta puede acabar siendo lo que nos dará un giro radical que hasta la fecha no sabíamos. Es momento de conocer lo que nos estará esperando en unos días en los que quizás la intensidad de este efecto puede ponernos los pelos de punta. La AEMET no duda en advertir a la población de lo que nos espera. Esta alerta llega con unas altas temperaturas que pueden cambiarlo todo en Andalucía.

Insta a prepararse en estas zonas de Andalucía

Andalucía se prepara para una alerta que puede ser esencial que tengamos en cuenta, por lo que, tocará ser esencial que estemos preparados para los cambios. Es importante saber lo que nos estará esperando en estos días en los que realmente cada grado de más pesa.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Cielos poco nubosos o despejados. Polvo en suspensión en el litoral mediterráneo oriental y en el área del Estrecho. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en ascenso en el tercio oriental, con pocos cambios o localmente en descenso en el resto. Vientos flojos variables, ocasionalmente moderados de componente este y con rachas ocasionalmente muy fuertes en las sierras Béticas occidentales. Levante fuerte en Cádiz, con rachas muy fuertes». Las alertas estarán activadas: «Rachas ocasionalmente muy fuertes en Cádiz y sierras Béticas occidentales».

Pata el resto de España la situación no será mucho mejor: «La influencia del anticiclón dejará estabilidad prácticamente en todo el país, con predominio de cielos despejados o con alguna nube alta. Solo por la mañana se esperan algunas nubes bajas dispersas en el área cantábrica y Melilla. Por la tarde, se prevén nubes de evolución en el cuadrante noroeste peninsular, que pueden dar lugar a algún chubasco o tormenta localmente fuerte, con posible granizo y rachas muy fuertes de viento, en el noroeste de Castilla y León, oeste de Asturias y Galicia. En Canarias, se esperan cielos nubosos en el norte y despejados en el sur.

Son posibles las brumas matinales en el interior de las regiones del Cantábrico. La calima, ligera, afectará al sur peninsular.

Las temperaturas máximas subirán en el tercio oriental, en Baleares y, de forma notable (más de 6 grados), en el Cantábrico; en el resto no se esperan cambios. Se podrán superar los 34 grados en el interior del área cantábrica, los 35 grados en el cuadrante suroeste, el valle del Ebro y puntualmente en la meseta norte y en Galicia, y los 37-38 grados en los valles del Guadiana y del Guadalquivir. Las mínimas subirán en la mitad norte y Baleares, mientras que en la mitad sur no se esperan cambios. Se prevén noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en los valles fluviales del suroeste y en el litoral mediterráneo. En Canarias, no se esperan grandes cambios en las temperaturas, salvo descensos ligeros en medianías y cumbres».