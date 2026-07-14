Psicólogos expertos coinciden: las personas que usan reloj en vez de mirar la hora en el móvil no están anticuadas, sino que quieren controlar el tiempo sin despistes

Si le preguntáramos a una persona por qué todavía usa el reloj de muñeca, es probable que muchos nos respondan con la misma pregunta: «Es que si saco el móvil, me engancho y pierdo 20 minutos usándolo». Una respuesta que nos demuestra que vivimos en una era hiperconectada, pero que todavía existen personas que rehúyen caer en la dependencia tecnológica y buscan aprovechar mejor su tiempo.

Esto puede sonar como una hipérbole, y que estamos llevando el caso al extremo. Sin embargo, hemos llegado a una época donde nuestra vida está muy ligada al uso del teléfono, y buscar cambiar pequeños hábitos de nuestra rutina puede hacernos más productivos y que no perdamos tanto tiempo entre videos y distracciones.

Por qué algunas personas usan un reloj de muñeca

La razón principal por la que algunas personas se decantan por el uso del reloj de muñeca es para eludir el uso del teléfono y no distraerse. De media, una persona en España consume 5 horas de su día en su teléfono móvil. Una cifra que denota un apego importante y que nos distrae de llevar a cabo otras actividades que son más importantes.

Es por ello que cualquier cambio en la rutina que nos aleje del teléfono puede hacernos más productivos, y mirar el reloj en lugar del móvil es una gran ayuda para ello. El reloj de muñeca, a diferencia del teléfono, no tiene una multifuncionalidad, por lo que el único valor que aporta es dar la hora, a diferencia de otros aparatos electrónicos.

Por qué distrae tanto el móvil

A priori, al mirar la hora podemos pensar que no nos hará mirar demasiado el móvil; total, es solo encender la pantalla y apagar. Sin embargo, al encender la pantalla, accedemos al resto de nuestras apps, las cuales nos envían notificaciones que nos invitan a utilizar el dispositivo.

Por ejemplo, los whatsapps; si quiero mirar la hora, pero veo que me han enviado un mensaje, entro a responderlo, y de ahí respondo a otras personas que también me habían escrito; además, aprovecho para revisar el video que me ha mandado una persona, hasta que al final entramos en una espiral de consumo que nos hace perder horas y horas a diario frente a una pantalla.

Con gestos tan simples como llevar un reloj en la muñeca, podemos evitar caer en la espiral, ya que cada vez que necesitemos saber qué hora es, podremos mirar el reloj en nuestro brazo y así evitar que nos bombardeen a notificaciones, que lo único que sirven es de anzuelo para pescarnos hacia el mar de las aplicaciones.