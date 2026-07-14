La psicología sugiere que las personas que nunca cambian su foto de WhatsApp no son antisociales, en realidad no necesitan una validación externa constante

En una época marcada por la aparición de las redes sociales, algunas personas nunca actualizan su foto de perfil en las aplicaciones de mensajería. Pueden pasar años, pero la misma imagen permanece en su perfil de WhatsApp y la psicología afirma que no tiene una explicación sencilla.

La foto de perfil forma parte de la identidad digital de una persona, pero también la frecuencia con la que se cambia depende de los hábitos personales, las preferencias de privacidad, el uso de la tecnología y el estilo de comunicación. No hay una evidencia científica de que mantener la foto de perfil refleje un tipo de personalidad específica. En cambio, sí que hay varias teorías psicológicas bien establecidas que ayudan a explicar por qué muchas personas se sienten perfectamente cómodas dejando la misma imagen.

Una de ellas proviene de la teoría de la autoconsistencia, asociada al psicólogo William Swann. Esta asegura que las personas, por lo general, quieren que los demás les vean de tal manera que coincida con cómo se ven a sí mismas. El objetivo no es parecer inactivo, sino mantener la coherencia.

Otras explicaciones para este fenómeno

Otra explicación proviene de la teoría de la formación de hábitos. Con ella, los psicólogos han demostrado que los comportamientos que se repiten a lo largo del tiempo acaban necesitando una menor reflexión. A diferencia de algunos, hay personas que utilizan las aplicaciones de mensajería como herramientas de comunicación en lugar de escaparates personales.

Otro concepto muy útil es la fatiga por decisión, ya que tomar decisiones repetidas a lo largo del día puede agotar mentalmente a las personas. Algunas personas, aunque sea una tarea sencilla, evitan decisiones innecesarias siempre que sea posible. Otra explicación se encuentra en la teoría de la autodeterminación, desarrollada por los psicólogos Edward Deci y Richard Ryan. En ella, se propone que las personas experimentan mayor bienestar cuando sus acciones reflejan valores personales en lugar de presiones externas.

Por tanto, que haya gente que nunca cambia su foto de WhatsApp no significa que sean antisociales; en realidad, no necesitan una validación externa constante. Lo que afirma la psicología es que el hábito, la coherencia personal, las preferencias de privacidad, la conveniencia y la identidad personal pueden contribuir a este comportamiento.