La AEMET no da crédito pero el tiempo se va a volver loco en Madrid y lo que llega el jueves no es normal: un tobogán térmico

El tiempo parece que se va a volver loco en Madrid, lo que llega este jueves no es un normal, vamos a vivir un auténtico tobogán térmico que puede cambiarlo todo. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de tomar ciertas precauciones ante todo lo que nos estará esperando. Un cambio importante en el guion que realmente puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. En unos días en los que el tiempo puede darnos más de una sorpresa.

Tocará estar muy pendientes de un giro radical que puede convertirse en la antesala de algo más. El tiempo se convierte en uno de los grandes protagonistas de unos días en el corazón de España se enfrentará a unas cifras que costarán de creer. Los expertos de la AEMET no dudarán en darnos algunos datos que pueden cambiar por completo nuestro día a día. De tal forma que tocará estar muy pendientes de un giro radical que podría acabar siendo lo que nos va a marcar muy de cerca, de tal forma que todo puede ser posible.

Un tobogán térmico es lo que llega

Estaremos muy pendientes de un tiempo que puede convertirse en la antesala de algo más. Con la mirada puesta a una serie de detalles que, sin duda alguna, acabarán marcando la diferencia. Es momento de saber qué es lo que puede pasar con estas cifras que realmente ponen los pelos de punta.

Esas subidas y bajadas de las temperaturas pueden dejarnos en un punto de no retorno. De tal forma que tocará conocer en todo momento qué es lo que nos estará esperando en estas próximas jornadas. Tocará saber qué es lo que nos depara una previsión del tiempo que no trae buenas noticias.

Podemos vivir un ligero alivio térmico que irá ganando fuerza y que puede acabar siendo la antesala de algo más. Con la mirada puesta a una serie de cambios que podrían convertirse en la antesala de algo más. Es momento de conocer en primera persona lo que pasará en unos días en los que realmente cada gesto cuenta.

Este tobogán térmico se convertirá en un problema para seguir con esta normalidad que, hasta el momento, nadie hubiera imaginado que podría acabar siendo esencial. Es momento de conocer lo que nos espera en Madrid en unos días en los que media España mira al cielo.

La AEMET no da crédito pero el tiempo se va a volver loco en Madrid

Es cuestión de horas que empecemos a ver un importante cambio que, sin duda alguna, deberemos visualizar de una forma diferente. Un tiempo que se convierte en un gran enemigo de estas actividades que tenemos pendientes. El marcado aumento de las temperaturas convierte a España y en concreto a Madrid en un horno.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Poco nuboso o despejado, con algún intervalo ocasional de nubes medias y altas. Podría darse algo de calima por el sureste. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas con pocos cambios o en ligero descenso, que alcanzarán los 36-37 grados en zonas bajas del centro y sur de la Comunidad. Vientos flojos y moderados del sur y suroeste». Las alertas estarán activadas: «Temperaturas máximas que superarán los 36 grados en el centro y sur de la Comunidad».

Para el resto de España la situación no será mucho mejor: «Se mantendrá una situación de estabilidad en la mayor parte del país con un predominio de cielos despejados o poco nubosos. Únicamente en el Cantábrico y en Galicia, se esperan cielos nubosos o cubiertos, con la posibilidad de algunas lluvias débiles y dispersas en el Cantábrico oriental. Por la tarde, se formará nubosidad de evolución en la cordillera Cantábrica y en los interiores del tercio este peninsular; en Albacete, el interior de Valencia y el norte de Murcia, se esperan tormentas que pueden venir acompañadas de rachas muy fuertes de viento e incluso granizo; con baja probabilidad, podrían formarse también en el sistema Ibérico turolense y en las sierras prelitorales de Tarragona.

Son probables las brumas en el interior de las regiones del Cantábrico, el alto Ebro y Galicia. Se espera la presencia de calima en el tercio oriental de la Península y en Baleares. Las temperaturas máximas aumentarán en los archipiélagos, las regiones mediterráneas y el cuadrante suroeste; lo harán de forma notable en los prelitorales de la Comunidad Valenciana y de Cataluña; bajarán en el área cantábrica, Navarra, La Rioja y zonas aledañas, y no se esperan cambios en el resto. Se superarán los 35 grados en amplias zonas de Baleares y de la Península, excepto en el Cantábrico, Extremadura y el cuadrante noroeste, y los 38-40 grados en el tercio este, el valle del Guadalquivir y en Mallorca. Se alcanzarán los 42 grados en el valle del Ebro y en los prelitorales de Valencia. Las mínimas subirán ligeramente, salvo en el litoral atlántico gallego».