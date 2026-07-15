Cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas y alguna nube de evolución diurna. Las temperaturas mínimas subirán ligeramente en el sistema Ibérico y Cinco Villas, mientras que las máximas descenderán en esas áreas, pero ascenderán en la Ribera del Ebro. En toda la provincia, se espera un ambiente cálido con viento flojo que se tornará moderado en las horas centrales. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo sereno y brisa cálida

El cielo de Zaragoza se despierta este día con un tono sereno, adornado por algunas nubes suaves que se deslizan lentamente, como si el sol estuviera esperando su turno para brillar. Las temperaturas, frescas al amanecer, ascenderán para alcanzar los 42 grados en su punto más cálido, mientras que la humedad, que roza el 90%, hará que el ambiente se sienta denso, creando una sensación térmica que podría superar los registros actuales.

A medida que la mañana va dando paso a la tarde, la brisa suave, con rachas que podrían alcanzar los 43 km/h, aportará un alivio momentáneo frente al calor, pero cuidado, ya que el viento puede ser más fuerte de lo habitual. No se esperan lluvias durante el día, lo que permitirá disfrutar de unas largas horas de luz desde la salida del sol a las 6:42 hasta su despedida a las 21:36, ideal para pasear y disfrutar del aire del verano.

Calatayud: brisa inquieta y cielos grisosos

Una brisa inquieta recorre las calles de Calatayud esta mañana, anunciando un día marcado por la inestabilidad. Los cielos presentan un grisoso tapiz, mientras el viento comienza a soplar con fuerza, elevando la sensación de frescura en un entorno que suele ser cálido y acogedor.

A medida que avanza la jornada, la temperatura oscilará entre los 21°C y los 39°C, con un descenso notorio hacia la tarde y noche. El viento soplará de manera intensa, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h y un ambiente cargado de humedad que puede resultar incómodo. Con la probabilidad de lluvias prácticamente nula, pero el cielo semi-nublado persistente, es recomendable no olvidar el paraguas por si acaso.

Tarazona: día templado y soleado ideal para paseos

La jornada se presenta con un tiempo templado y mayoritariamente despejado, con algunas nubes suaves que no interrumpirán la luz del sol. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 38 grados, lo que sugiere un ambiente cálido, a pesar de un leve viento que soplará durante el día.

Es un día ideal para disfrutar de paseos al aire libre, aprovechando las agradables temperaturas. Ya sea para hacer recados o simplemente disfrutar de un café en la terraza, el tiempo acompañará a las actividades diarias con tranquilidad.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET