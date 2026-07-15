Cielos nubosos en buena parte de la provincia hoy, 15 de julio de 2026, con claros apareciendo por la tarde, especialmente en el sur. Se esperan brumas y nieblas en zonas altas, así como posibles precipitaciones débiles en el norte. Las temperaturas máximas descenderán y los vientos serán flojos del norte. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: nubes y chubascos con frescura matutina

El cielo en Bilbao se despereza lentamente, mientras las nubes se agrupan presagiando un día algo inestable. Con probabilidades de lluvia que rondan la mañana y una temperatura que fluctúa entre 20 y 31 grados, el ambiente se siente cargado, sobre todo con una humedad que alcanzará el 90%. A la salida del sol a las 06:45, el viento soplará suavemente, aunque con rachas de hasta 8 km/h, que apenas notaremos, lo que permitirá disfrutar de una mañana fresca.

Ya por la tarde, la luz del día empezará a ceder su protagonismo a medida que se acerque la puesta del sol a las 21:49. Aunque las probabilidades de chubascos diminuirán, no se puede descartar del todo la posibilidad de alguna llovizna. Las temperaturas oscilarán entre un agradable 22 y 29 grados, lo que hará que la sensación térmica máxima pueda alcanzar los 32 grados, proporcionando un toque veraniego a esta jornada marcada por la humedad.

Cielo gris y lluvias intensas esperadas en Baracaldo

La mañana en Baracaldo se despierta con un aire cargado de humedad y un cielo gris, presagio de un día alterado por el tiempo. Las calles se empapan, mientras el viento sopla de manera constante, anunciando cambios inminentes que harán que los habitualmente animados paseos se tinten de prudencia.

A medida que avanzan las horas, se prevén lluvias intensas con un 55% de probabilidad hasta el mediodía, contrastando con la calma que se espera para la tarde-noche, donde solo un 30% de chance de lluvia permitirá que el día sea más llevadero. Con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 29 grados, es recomendable llevar paraguas y no olvidar abrigarse ante los fuertes vientos que alcanzarán ráfagas de hasta 70 km/h.

Guecho: nubes y lluvia a la vista

El amanecer en Guecho se presenta con un cielo mayormente cubierto, mientras la salida del sol a las 06:45 nos hace vislumbrar un día que promete ser variable. La probabilidad de lluvia alcanzará un 75% durante todo el día, siendo más probable en la mañana, cuando el ambiente se sentirá algo pesado debido a la alta humedad, que puede llegar al 90%. La temperatura mínima será de 22°C y la sensación térmica alcanzará hasta los 29°C, dándonos un día caluroso pero con un ligero sopor por la humedad.

A medida que avancemos hacia la tarde, el cielo se despejará un poco, pero persiste la posibilidad de lluvia con un 25% de probabilidad en la tarde-noche. Las temperaturas rondarán los 25°C y aunque el viento del norte será ligero a 15 km/h, habrá ráfagas que podrían alcanzar hasta 7 km/h. A lo largo del día disfrutaremos de aproximadamente 15 horas de luz, con la puesta de sol programada para las 21:50. La jornada promete ser un reto para aquellos que disfrutan del sol, pero siempre hay un rayo de esperanza para que la lluvia no empañe nuestra tarde.

Santurce: tarde estable con nubes y posibilidad de lluvia

El tiempo en Santurce se presenta templado con intervalos de nubes y claras posibilidades de lluvia durante la mañana, especialmente hacia el mediodía, aunque las tardes prometen ser más estables. Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 28 grados, con un viento suave que podría refrescar un poco en momentos puntuales.

Un día ideal para disfrutar de un paseo por la zona, ya que el ambiente será tranquilo y propicio para las actividades diarias. No olvides un pequeño paraguas, por si acaso, pero en general, un buen momento para salir y disfrutar del aire libre.

Nubes y posibles lluvias por la tarde en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con un cielo algo nublado y una temperatura que ronda los 20 grados, creando un ambiente fresco. Ya desde temprano, la probabilidad de lluvia está presente, por lo que no está de más tener un paraguas a mano.

A medida que avancen las horas, se espera que las nubes se mantengan, con algunas posibilidades de lluvia, especialmente por la tarde y la noche. Las temperaturas alcanzarán un pico de 32 grados, así que aconsejamos llevar ropa ligera y cómoda. Disfruten el día, pero no olviden la chaqueta por si el tiempo se torna más fresco al caer la tarde.