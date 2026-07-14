Cuándo es el próximo partido de España: qué día juega la Selección la final del Mundial 2026

Después de más de un mes de competición y 101 partidos disputados, el Mundial 2026 entra en la recta final de la competición. El duelo de semifinales entre España y Francia ha abierto la penúltima ronda de un torneo que concluirá con la gran final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey/Nueva York. Un Mundial en el que la selección española ha vuelto a pisar unas rondas finales que no alcanzaba desde la victoria en Sudáfrica 2010. Tras tres ediciones sin superar un partido de cruces, La Roja ha extendido su participación en el torneo hasta los últimos días de competición.

Con su clasificación a semifinales, el equipo que dirige Luis de la Fuente ya supo que su estancia en el Mundial se alargaría hasta el último o penúltimo día del torneo. El camino de España hasta las semifinales no ha estado exento de emoción. En la nueva ronda de dieciseisavos sí superó con amplitud, tanto en juego como en el marcador, a la selección de Austria.

Los octavos y los cuartos de final tuvieron un denominador común: un gol de Mikel Merino para decidir el partido. Ante Portugal, el navarro rompió el empate a cero cuando el partido ya se dirigía a la prórroga. Aunque en esta ocasión llegó unos minutos antes, otro tanto de Merino como revulsivo certificó el triunfo español ante Bélgica y el pase a las segundas semifinales mundialistas de nuestra historia.

¿Cuándo juega España su siguiente partido del Mundial?

Para ver el próximo partido de la selección española habrá que esperar al domingo 19 de julio. Una fecha que se veía lejana a 15 de junio, cuando la Selección inició esta aventura en el Mundial con un empate ante Cabo Verde. Más de un mes después, los pupilos de Luis de la Fuente disfrutarán del premio de disputar el partido de sus vidas; y el segundo de este calado para la afición española, 16 años después del duelo ante Holanda en Johannesburgo.

Por el camino, el combinado español ha derrotado a cuatro selecciones europeas. La última de ellas, una Francia que llegaba como gran favorita al título por el poderío exhibido en los cruces.

Sin embargo, España ha repetido su actuación en la Eurocopa de 2024, en la que también apeó al equipo galo en la penúltima ronda del torneo. Además, con este triunfo, España venga la eliminación sufrida a manos de Francia en los octavos de final del Mundial de 2006.

Curiosamente, el último campeonato antes del inicio de la era dorada de la Selección. Tres Eurocopas (2008, 2012 y 2024), una UEFA Nations League y un Mundial han llenado las vitrinas del fútbol español desde entonces. El domingo 19 de julio, a las 21:00 horas de la España peninsular, el combinado español buscará la segunda estrella para redondear casi dos décadas de títulos.

Rival de España en su próximo partido del Mundial

El duelo entre España y Francia ha dado el pistoletazo de salida a las semifinales del Mundial. El segundo partido de la penúltima ronda del torneo mide a Inglaterra y Argentina, este miércoles 15 de julio a las 21:00 horas. Ambos conjuntos chocarán en Atlanta por un puesto en la final, en una rivalidad que va más allá de lo deportivo y que promete mucha emoción sobre el terreno de juego.

Así, España se medirá en la final al ganador de ese duelo entre Inglaterra y Argentina. El perdedor tendrá que conformarse con el consuelo de disputar el partido por el tercer puesto del sábado.