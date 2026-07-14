Sánchez se va a Francia y no acompaña a España en la semifinal del Mundial

Eso de que el presidente del Gobierno haya decidido irse a Francia a celebrar la Fiesta Nacional francesa el mismo día que España se juega en Dallas contra Francia el pase a la final del Mundial se presta a una reflexión: como no cabe pensar que lo haya hecho como acto de desagravio a Francia por el comentario de Mariano Rajoy, habrá que sospechar que a Pedro Sánchez le va más salir de España a celebrar la Fiesta Nacional de la nación vecina que acudir a Estados Unidos a presenciar el partido de España con la selección gala.

Y no es que la presencia del presidente en EEUU sea obligada ni necesaria, dada la proverbial distancia que el jefe del Ejecutivo ha puesto respecto al combinado nacional de Luis de la Fuente, sino que la presencia en Francia este 14 de julio responde al proverbial don de la inoportunidad del presidente. O la clásica pirueta de quien, para poner distancia de todo lo que pueda derivar en un acto multitudinario de exaltación patriótica española (la victoria de España frente a Francia en las semifinales del Mundial de fútbol, por ejemplo), se va al acto de exaltación patriótica francesa.

En cualquier caso, hay algo que no admite duda alguna: si la selección española de fútbol conquista su segundo Mundial, Sánchez se sumará a la fiesta con el cuajo del oportunista de libro que es. Y todavía moverá los hilos para que los jugadores y Luis de la Fuente pasen por Moncloa para hacerse la foto y tratar de rentabilizar políticamente el éxito de una selección a la que viene ninguneando de forma clamorosa.

Acuérdense del frío saludo de Carvajal y otros jugadores de España a Pedro Sánchez cuando ganamos la última Eurocopa. Por algo será. Y ese algo tiene que ver con la actitud del presidente: España juega hoy contra Francia y Sánchez no estará con la selección española, sino en Francia celebrando su Fiesta Nacional.