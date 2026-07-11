Francia acusa a España de hacer juego violento: «Hacer faltas es su primer recurso»

Francia ya calienta las semifinales del Mundial contra España. La victoria de la Roja sobre Bélgica en cuartos confirmó la final anticipada entre las dos selecciones más en forma del planeta y volverán a tener un enfrentamiento con mucho morbo y cuentas pendientes después de sus últimos duelos estos años. Ambas se ven con confianza absoluta para estar en la final, y los medios franceses se han encargado de criticar el juego de los de Luis de la Fuente de forma que roza el surrealismo.

Uno de los más contundentes ha sido el diario L’Equipe, el más leído en toda Francia; tituló la crónica de España como «Alerta Roja», pero también ha señalado varios puntos desde una perspectiva totalmente distorsionada de la realidad. Aunque no le quedó otra que reconocer la superioridad de España en cuartos con su dominio de la posesión y el hecho de conceder pocas ocasiones de gol (Unai Simón perdió su imbatibilidad con récord), su queja principal es lo que ocurre cuando no tienen el balón los nuestros.

«¿Qué hacen cuando pierden la posesión? La respuesta, aunque provocativa, es que cometen faltas». Así atacó a España con un dato engañoso. Ante Bélgica cometieron 13 faltas, registro que acusan que es «una cifra que adquiere una dimensión completamente nueva» y con la puntilla de que España «al ponderar el número de faltas por el porcentaje de posesión del rival, España comete la mayor cantidad de faltas de los dieciséis equipos que participan en los octavos de final». El veredicto de Francia es que, durante los periodos sin balón, nadie comete más faltas que La Roja.

Sin embargo, al diario francés se le olvidó mencionar que Bélgica cometió hasta 18 faltos, cinco más que España. O que las faltas que comete la Roja son completamente como estrategia del juego, no como la encerrona que vivió en fase de grupos contra Uruguay en la que lesionaron a Nico Williams y Yeremy Pino con entradas criminales. Mirando todos los partidos, España salió perdiendo en recibir faltas. Contra Portugal, 9 contra 13; contra Austria, 8 contra 15; contra Uruguay, 14 contra 14. Tan solo hizo más faltas contra Cabo Verde y Arabia Saudí.

Aún así, Francia se ampara en que las faltas cometidas por Francia son un 43% inferiores a las de España. Todo fruto, bajo su opinión, de que son «vulnerables a la defensa colocada», señalando los problemas de Cubarsí en el gol de Bélgica. «Es comprensible que La Roja prefiera mantener el juego alejado de su propia portería y que despliegue la presión más intensa y más alta de toda la competición».

No todos los franceses rabian contra España

Aunque la mayoría se dedica a desprestigiar el mérito de España, otros reconocen que tiene miedo. En Le Parisien hablan de que España es la kryptonita de Francia, asegurando que Deschamps siempre ha sufrido contra los nuestros desde que es seleccionador en 2012. Siete partidos, dos victorias, un empate y cuatro derrotas. 9 goles a favor y 13 en contra. «No augura nada bueno para Les Bleus», insisten en este diario galo.

Un partido que se espera con muchas ansias y que se esperaba desde hace semanas en el Mundial. Sus caminos hasta llegar a semifinales han sido bastante llanos, pero, para levantar la Copa del Mundo, es necesario que se celebren estos partidos.