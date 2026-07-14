La FIFA coloca en el Inglaterra – Argentina a un árbitro de la MLS con el que Messi siempre ha ganado

Sigue el lío arbitral en el Mundial con Argentina. La FIFA ha designado para la semifinal que disputará la albiceleste contra Inglaterra al árbitro Ismail Elfath. Nacionalizado estadounidense, pita en la MLS y Leo Messi no es que nunca haya perdido cuando ha pitado un partido del Inter Miami, es que siempre ha ganado. En este Mundial ha dirigido tres partidos, siendo el colegiado que permitió la cacería de Uruguay contra España, que se saldó con la lesión de Nico Williams y la expulsión, en el descuento, de Cannobio.

Sus arbitrajes han sido, cuanto menos, polémicos durante este Mundial. Ya no por el España-Uruguay, en el que permitió la violencia de los charrúas, eliminados y frustrados, ante los de Luis de la Fuente. También pitó el Holanda-Japón de la fase de grupos, y un Brasil-Noruega en el que tuvieron que corregirle desde el VAR para señalar un penalti sobre Matheus Cunha. Sus antecedentes, por tanto, en esta Copa del Mundo, no son los mejores para ser el elegido para pitar uno de los tres partidos más importantes.

Ante toda la sombra de la sospecha que se cierne sobre la selección de Argentina, llega esta designación que ya está levantando ampollas en Inglaterra. «Los temores de favoritismo hacia Argentina en la Copa del Mundo se han intensificado después de que la FIFA confirmara que el ‘árbitro favorito’ de Lionel Messi arbitrará la semifinal», señala el Daily Mail.

Y es que Leo Messi sólo conoce la victoria con el Inter Miami cuando ha coincidido con Elfath. El árbitro ha pitado al conjunto de Florida en cinco ocasiones con el futbolista sobre el terreno de juego, además de otro encuentro en el que no jugó y que también ganaron. Con el argentino sobre el césped en los partidos con este colegiado, el equipo de Beckham ha ganado 4-0 a Charlotte, en penaltis al Nashville tras un 1-1, 3-1 otra vez al Nashville, 4-1 a New England Revolution y 2-4 al Orlando.

Elfath, ‘talismán’ para Messi

La designación de este colegiado llega después de todo lo sucedido con Argentina en este Mundial 2026, donde los arbitrajes les han empujado hacia las semifinales, donde se medirán a Inglaterra. Contra Egipto, el 2-0 a favor de los africanos se anuló por una falta al inicio de la jugada, por un leve pisotón y además reclamaron un penalti que no se vio. Más escandaloso fue lo sucedido contra Suiza, a la que le expulsaron a un jugador de manera surrealista, después de que Embolo viera la segunda amarilla por una revisión del VAR y una simulación en el centro del campo.

Ahora, de cara al partido ante Inglaterra, crece la polémica, puesto que Elfath ya ha dejado varias jugadas controvertidas que ponen en duda si está capacitado para afrontar un partido de tal relevancia. Algo a lo que se suma el ser uno de los talismanes de Leo Messi, que sólo conoce la victoria con él en la MLS.