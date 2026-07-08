Egipto enfurece tras caer ante Argentina: «Los corruptos conspiraron por el bien de Messi e Infantino»

Egipto está en llamas. El arbitraje que sufrió ante Argentina fue una espiral de polémicas que cayó siempre del lado favorable a los albicelestes. Una vara de medir que no tardó en provocar un tremendo cabreo con la FIFA y señalando un supuesto trato de favor a la selección de Leo Messi incentivado por la mano de Infantino. Una remontada que pasará a la historia de los mundiales tanto por la epicidad deportiva como por la incredulidad en jugadas muy dudosas que provocaron la eliminación de los faraones del Mundial.

Las críticas más feroces fueron contra el arbitraje del francés François Letexier, al que le señalaron que sus decisiones provocaron un «robo orquestado por los intereses comerciales que ensucian el deporte». Le denunciaron un trato de favor a Argentina en las jugadas claves del partido. «Una injusticia histórica» y «el favoritismo de los grandes bajo lupa», tituló así la principal televisión egipcia.

Uno de los periodistas más influyentes de Egipto, Amr Adib, fue más lapidario y confesó que el torneo está diseñado para «complacer y cuidar los nombres famosos» y que «la caída fue una decisión de marketing más que un resultado puramente deportivo». Hasta en varios medios europeos apoyaron esta narrativa como «Una Copa del Mundo manchada».

Egipto insinúa que Infantino ayuda a Messi

La leyenda del fútbol egipcio, Mohamed Aboutrika, atizó contra Argentina: «Egipto fue objeto de una gran injusticia» y que «Infantino está destruyendo el fútbol al permitir que los arbitrajes inclinen la balanza hacia las potencias comerciales del deporte». Otro medio como Al-Masry Al-Youm destacó que fue «un resultado dirigido». El Cairo fue incluso más contundente: «Nosotros pusimos fútbol y corazón; ellos las reglas y el negocio».

El periodista Magdi El-Gallad refuerza la teoría de que Infantino quiere que Messi vuelva a estar en una final del Mundial bajo su mandato, tal y como hizo en Qatar: «Egipto jugó contra el campeón del mundo, Messi, el árbitro, la sala del VAR y la FIFA». Además, apuntó que los egipcios habían caído frente a la selección nacional «mimada» por la Federación Internacional de Fútbol Asociado. Magdi El-Gallad afirmó por último que la selección egipcia «se ha convertido en una fuerza formidable», pero «el corrupto sistema del fútbol conspira contra ella por el bien de Messi e Infantino».