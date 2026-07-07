Argentina vuelve a liderar el ranking de penaltis en 2026: 8 a favor desde que empezó el Mundial de Qatar

Argentina ha tenido una relación muy cercana con los 11 metros en sus últimos partidos de Mundiales. En la edición de 2022 en Qatar, la albiceleste aprovechó los cinco penaltis que le pitaron a favor. Teniendo en cuenta el partido ante Egipto, en 2026 ya llevan tres. Las ocho penas máximas suponen unas cifras de récord entre ambas competiciones.

Lionel Messi ha fallado un penalti determinante frente a Egipto. El combinado argentino no empezó el partido de la mejor forma, ya que encajó un gol de Yasser Ibrahim en el minuto 15. Sin embargo, una entrada de Hassan sobre Nicolás Tagliafico les daba una oportunidad inmejorable para empatar el encuentro, pero el ex del FC Barcelona no fue capaz de batir a Mostafa Shobeir.

El récord de goles de La Pulga no ha pasado desapercibido, ya que actualmente es el jugador con más goles en la historia de los mundiales (20 goles en 29 partidos). Los penaltis hay que meterlos y el atacante ha demostrado que puede asumir ese tipo de responsabilidades. Los galones están muy marcados en ese aspecto, el rosarino ha tirado en siete de las ocho penas máximas y solo ha fallado dos lanzamientos.

Las decisiones arbitrales han tenido un peso determinante en la historia más reciente de Argentina. Cada penalti es un mundo y en algunas ocasiones las jugadas no han dejado lugar a dudas. El VAR intervino de forma directa en tres de ellos, después de que el árbitro de campo considerara que no había nada punible. En los otros cinco, la decisión estuvo clara desde el primer momento y no hubo modificaciones.

Dos penaltis en contra

El contraste con las decisiones desfavorables para Argentina es muy notorio, aunque se podría argumentar que se debe a un mayor porcentaje de posesión y situaciones de ataque. El Dibu Martínez no pudo parar ninguna de las dos penas máximas lanzadas por Kylian Mbappé durante la final de 2022.

La albiceleste no tiene tiempo para pensar en el fallo de su capitán. Los de Scaloni vuelven a estar contra las cuerdas después de sufrir contra Cavo Verde. Egipto ha conseguido llegar al descanso con el 1-0 a favor. Por el momento, Mostafa Shobeir ha sido protagonista con varias intervenciones que han evitado el empate.