Cómo va Argentina – Egipto, en directo: resultado online, dónde ver, estadísticas y última hora del partido del Mundial 2026 en vivo hoy
Sigue en directo online la última hora del partido entre Argentina y Egipto de octavos de final del Mundial 2026
¿Cuándo vuelve a jugar España si gana a Bélgica en los cuartos de final del Mundial?
El Mundial 2026 sigue su curso en las rondas eliminatorias, que cierran este martes los octavos de final con la disputa de dos partidos en la tarde-noche española. Argentina y Egipto son las encargadas de abrir la última jornada de octavos en Estados Unidos. La vigente campeona del mundo llega con dudas después de sufrir y necesitar una prórroga para superar a Cabo Verde (3-2) en la pasada ronda. Los pupilos de Lionel Scaloni van sobre aviso tras lo sucedido en dieciseisavos y los traspiés de otras grandes selecciones como Alemania y Brasil. Sigue en directo la última hora del partido entre Argentina y Egipto de octavos de final del Mundial 2026 en OKDIARIO.
Última hora del Mundial 2026: Argentina-Egipto
El Estadio Atlanta pondrá a prueba, a las 18:00 horas de la España peninsular, a dos selecciones que necesitaron el tiempo extra para avanzar en su pasada eliminatoria. La primera en conseguir su billete a los octavos fue Egipto, que se impuso en la tanda de penaltis a Australia tras no pasar del empate a uno en 120 minutos. ‘Los Faraones’ sumaron su primera victoria en eliminatorias mundialistas, y ahora llegan sin presión al duelo ante Argentina. En el combinado egipcio el referente volverá a ser Mo Salah, junto al delantero del Manchester City, Omar Marmoush.
Por parte de la Albiceleste, superado el ‘susto’ ante la sorprendente Cabo Verde, los vigentes campeones vuelven a partir como grandes favoritos en su duelo de octavos de final. Se esperan cambios en el once de Lionel Scaloni para tratar de mejorar la imagen mostrada en la pasada ronda. Las miradas volverán a centrarse en Leo Messi, inmerso en la lucha por ser el máximo goleador de esta edición y de la historia del torneo. Kylian Mbappé y Erling Haaland le igualan en lo alto de la tabla de realizadores con siete tantos, mientras que Messi aventaja al delantero francés en un gol en la clasificación histórica de goles en Mundiales. Ante Egipto, tendrá otra oportunidad de seguir agrandando su leyenda y continuar su camino hacia el bicampeonato. En OKDIARIO te contamos en directo online todo lo que suceda en el Argentina-Egipto del Mundial 2026.
Min. 29
¡Otra parada de Shobeir!
El meta egipcio suma otra intervención de mérito para evitar el empate de la Albiceleste. Remató en el área Mac Allister, al que privó del gol Shobeir
Min. 25
Pausa de hidratación en Atlanta
Marchan ambos equipos a la pausa de hidratación después de unos frenéticos 24 minutos iniciales. Hasta el momento, firma la sorpresa del Mundial Egipto; que se ha adelantado y ha mantenido la ventaja tras el fallo de Messi desde los 11 metros.
Min. 22
¡FALLÓ MESSI! ¡HA PARADO SHOBEIR!
Detiene el lanzamiento el portero egipcio, Mostafa Shobeir, para mantener el empate. Gran intervención del meta para privar a Messi de su octavo gol en este Mundial.
Min. 20
¡Penalti para Argentina!
Cae en el área Tagliafico tras una entrada de Hassan, y no duda Lexetier: penalti para Argentina. Oportunidad de oro para el empate.
Min. 16
¡GOOOL DE EGIPTO! ¡ANOTA IBRAHIM!
Salta la sorpresa en Atlanta en los primeros minutos. Córner sacado en corto que llega a los pies de Attia, que colocó un centro maravilloso a la cabeza de Ibrahim. El defensor no falló para batir la meta del Dibu Martínez. ¡Manda Egipto!
Min. 11
Primer acercamiento de Argentina
Balón de Enzo que buscaba a Messi en el área, pero Rabia desbarató la ocasión después del control del ’10’. Primera llegada de Argentina ante un serio combinado egipcio.
Min. 8
Messi busca el ‘pichichi’ del Mundial
Kylian Mbappé, autor del único tanto de Francia ante Paraguay, y Erling Haaland, con su doblete frente a Brasil, han igualado a Leo Messi en lo alto de la tabla de goleadores del Mundial 2026. El argentino buscará volver a marcar, como ya hizo en sus ocho anteriores partidos mundialistas, para volver a liderar en solitario como máximo realizador.
Min. 3
Enzo, al suelo en la primera acción
El futbolista argentino del Chelsea se duele tras un golpe en la rodilla. Por el momento, parece que puede continuar.
Min. 1
¡Comienza el Argentina – Egipto!
Suena el pitido inicial y da comienzo el partido de octavos de final del Mundial entre Argentina y Egipto. Los de Leo Messi se la juegan después de su ‘susto’ ante Cabo Verde en la pasada ronda.
Suenan los himnos de Argentina y Egipto
Terminada la interpretación de los himnos nacionales de Argentina y Egipto en el Estadio Atlanta. En breve comenzará el duelo de octavos de final del Mundial 2026.
¡10 minutos para el comienzo!
En apenas 10 minutos, el colegiado François Lexetier hará sonar su silbato para indicar el inicio del duelo entre Argentina y Egipto. Ya emprenden ambos equipos su entrada al campo.
Así va el cuadro del Mundial 2026
La ronda de octavos de final se cierra en la tarde-noche (en España) de este martes con la disputa del Argentina-Egipto y el Suiza-Colombia. Consulta el cuadro completo del Mundial 2026, con apasionantes cruces en cuartos de final.
Sorpresa en Egipto: Marmoush, suplente
Sorprende el seleccionador egipcio, Hossam Hassan, con una alineación sin Omar Marmoush, referente ofensivo del equipo junto a Mo Salah. Sí apuesta el técnico por Haissem Hassan, futbolista del Oviedo que firmó una gran actuación en la prórroga ante Australia. El once de Egipto:
Shobeir; Hany, Ibrahim, Rabia, Hafez; Ashour, Attia, Lashen; Hassan, Ziko y Salah.
Dónde ver el Argentina-Egipto del Mundial
RTVE emite en abierto y de forma gratuita el partido entre las selecciones de Argentina y Egipto en el Mundial 2026. La 1 lo ofrece por televisión, y la plataforma RTVE vía online. DAZN también ofrece el encuentro en su plataforma de pago.
Julián Álvarez, novedad en el once de Argentina
Scaloni apuesta por Julián Álvarez, por delante de Lautaro, para medirse a Egipto:
Dibu Martínez; Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico; De Paul, Mac Allister, Paredes, Enzo Fernández; Messi y Julián Álvarez.
¡Bienvenidos al Argentina – Egipto!
¡Muy buenas tardes! Bienvenidos al seguimiento en directo del duelo de octavos de final del Mundial 2026 entre Argentina y Egipto. La vigente campeona se mide a la selección africana, que busca clasificar por primera vez a cuartos de final.
Min. 33
¡Al palo Messi!
Optó el ’10’ argentino por tirar de forma directa un lanzamiento de falta muy alejado de la meta egipcia, y sólo el palo evitó que convirtiera el primero de su selección. Ronda el tanto Argentina en estos minutos.