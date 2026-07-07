Cómo va Argentina – Egipto, en directo: resultado online, dónde ver, estadísticas y última hora del partido del Mundial 2026 en vivo hoy

El Mundial 2026 sigue su curso en las rondas eliminatorias, que cierran este martes los octavos de final con la disputa de dos partidos en la tarde-noche española. Argentina y Egipto son las encargadas de abrir la última jornada de octavos en Estados Unidos. La vigente campeona del mundo llega con dudas después de sufrir y necesitar una prórroga para superar a Cabo Verde (3-2) en la pasada ronda. Los pupilos de Lionel Scaloni van sobre aviso tras lo sucedido en dieciseisavos y los traspiés de otras grandes selecciones como Alemania y Brasil. Sigue en directo la última hora del partido entre Argentina y Egipto de octavos de final del Mundial 2026 en OKDIARIO.

Última hora del Mundial 2026: Argentina-Egipto

El Estadio Atlanta pondrá a prueba, a las 18:00 horas de la España peninsular, a dos selecciones que necesitaron el tiempo extra para avanzar en su pasada eliminatoria. La primera en conseguir su billete a los octavos fue Egipto, que se impuso en la tanda de penaltis a Australia tras no pasar del empate a uno en 120 minutos. ‘Los Faraones’ sumaron su primera victoria en eliminatorias mundialistas, y ahora llegan sin presión al duelo ante Argentina. En el combinado egipcio el referente volverá a ser Mo Salah, junto al delantero del Manchester City, Omar Marmoush.

Por parte de la Albiceleste, superado el ‘susto’ ante la sorprendente Cabo Verde, los vigentes campeones vuelven a partir como grandes favoritos en su duelo de octavos de final. Se esperan cambios en el once de Lionel Scaloni para tratar de mejorar la imagen mostrada en la pasada ronda. Las miradas volverán a centrarse en Leo Messi, inmerso en la lucha por ser el máximo goleador de esta edición y de la historia del torneo. Kylian Mbappé y Erling Haaland le igualan en lo alto de la tabla de realizadores con siete tantos, mientras que Messi aventaja al delantero francés en un gol en la clasificación histórica de goles en Mundiales. Ante Egipto, tendrá otra oportunidad de seguir agrandando su leyenda y continuar su camino hacia el bicampeonato. En OKDIARIO te contamos en directo online todo lo que suceda en el Argentina-Egipto del Mundial 2026.