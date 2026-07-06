Cuándo es el Argentina – Egipto: horario y dónde ver por televisión gratis el partido de octavos del Mundial 2026

Argentina y Egipto ya están listos para afrontar un encuentro muy importante en este Mundial 2026, ya que hay una plaza en los cuartos de final en juego. No será sencillo para ninguno de los dos combinados, pero es cierto que los de Scaloni llegan con un ligero favoritismo, pero ya hemos visto a lo largo de la Copa del Mundo que se producen sorpresas y ahí es donde esperan ser noticia los africanos. Consulta cuándo es, a qué hora empieza y por dónde se puede ver en directo por TV lo que ocurra en el Estadio de Atlanta.

Argentina – Egipto de octavos del Mundial 2026: cuándo es y a qué hora empieza el partido

La selección de Argentina y la de Egipto se van a ver las caras en el partido que corresponde a los octavos de final del Mundial 2026. Este duelo se disputará en el Estadio de Atlanta y el combinado que lidera Leo Messi buscará mejorar su versión respecto al último choque frente a Cabo Verde para seguir demostrando que son candidatos a revalidar el título, aunque delante tendrán un choque complicado frente al equipo de Mohamed Salah. La FIFA ha programado este vibrante choque para este martes 7 de julio en el horario de las 18:00 horas, una menos en las Islas Canarias.

Dónde ver en directo gratis el Argentina vs Egipto del Mundial 2026: canal de TV y cómo ver online

Dazn y RTVE son los medios de comunicación que poseen los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país los encuentros que se disputen en el Mundial 2026, aunque sólo es el medio privado el que tiene la posibilidad de emitirlos íntegramente todos. Este Argentina – Egipto de los octavos de final de la Copa del Mundo se podrá ver en directo por televisión en directo por Dazn y gratis y en abierto por La1. Los aficionados podrán seguir este choque que se juega en el Estadio de Atlanta en streaming y en vivo online mediante las aplicaciones de Dazn y RTVE Play, pero también con un ordenador accediendo a la página web de estos respectivos operadores.

Hay que destacar que, como viene siendo habitual en la Copa del Mundo, te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que suceda en este evento histórico donde tenemos un enviado especial. También vamos a narrar en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Argentina – Egipto correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026. Cuando concluya el choque en el Estadio de Atlanta publicaremos la crónica del duelo y actualizaremos el cuadro sobre cómo quedan los cuartos del torneo.

Dónde escuchar por radio en directo el Argentina – Egipto del Mundial 2026

Además, tenemos que recordar que todos aquellos seguidores de la Copa del Mundo que no vayan a poder ver en directo por televisión ni en vivo online ni en streaming este partidazo de los octavos de final del Mundial 2026 van a poder escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, RNE, Onda Cero y Radio Marca narrarán el Argentina – Egipto y contarán todo lo que ocurra desde el Estadio de Atlanta.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Argentina – Egipto?

El Estadio de Atlanta, situado en Georgia, será el campo donde se jugará el Argentina – Egipto que corresponde a los octavos de final del Mundial 2026. Este campo se inauguró en el año 2017 y en su interior caben unos 71.000 espectadores, por lo que se espera que haya una gran entrada en este recinto deportivo que ha sido capaz de albergar una Super Bowl en 2019.

La FIFA escogió al galo François Letexier para que imparta justicia en este apasionante Argentina – Egipto que tocó en los octavos de final del Mundial 2026. Este árbitro, nacido en Francia, tiene 37 años y se convirtió en internacional en 2017, teniendo una gran trayectoria en competiciones importantes como la Champions League.