Así es la vida de Leo Messi: edad, cuánto cobra, palmarés y cuántos Balones de Oro tiene

Leo Messi (Rosario, 24 de junio de 1987) vive los últimos días de una carrera de vino y rosas mientras disputa su último Mundial con Argentina. El considerado por muchos como el mejor jugador de la historia del fútbol quiere poner el broche de oro a su trayectoria con la consecución de su segundo campeonato del mundo, que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá. Recientemente renovó su contrato con el Inter de Miami hasta el próximo año 2028.

Cuántos años tiene Leo Messi

Leo Messi cumplirá 39 años en este mes de junio durante la disputa del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Hace unas semanas se confirmó su renovación hasta 2028 con el Inter de Miami, lo que quiere decir que jugará al fútbol hasta los 41 años.

De dónde es Messi

Leo Messi nació y creció en Rosario, en la provincia de Santa Fe. A los cuatro años comenzó a jugar al fútbol en el club Abanderado Grandol y en 1994 se unió a Newell’s Old Boys. A partir de ahí comenzó a destacar en las categorías inferiores del equipo argentino, lo que despertó el interés de los mejores equipos de Argentina, entre ellos River Plate. Durante esos días se le detectó una deficiencia de la hormona de crecimiento y River Plate se prestó a pagar el tratamiento, pero Newell’s se negó a aceptar el pase para fichar por el equipo de Buenos Aires.

Con cuántos años se mudó a Barcelona Leo Messi

Tras el rechazo de Newell’s a River Plate, apareció el Barcelona en la ecuación gracias a Josep María Minguella, que se puso en contacto con Carles Rexach para hacer una prueba en Barcelona. Messi llegó a Barcelona en septiembre del año 2000, con 11 años, y lo hizo para quedarse. El resto es historia.

Cuántos hijos tiene Messi y cómo se llaman

Leo Messi tiene tres hijos fruto de su relación con Antonela Roccuzzo. Son Thiago (2012), Mateo (2015) y Ciro (2018).

Palmarés de Leo Messi

Leo Messi cuenta con el mejor palmarés de la historia del fútbol. Estos son todos sus títulos:

1 Mundial

2 Copa América

1 Finalissima

4 Champions League

10 Ligas de España

7 Copas del Rey

8 Supercopas de España

3 Mundiales de Clubes

3 Supercopas de Europa

2 Ligue 1

1 Supercopa de Francia

1 Leagues Cup

1 MLS Supporters Shield

1 Major League Soccer

Cuántos Balones de Oro ha ganado Messi

Leo Messi es el jugador que más balones de oro ha ganado en la historia del fútbol, con un total de ocho. Lo ganó en los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023.

Cuánto cobra Messi en el Inter Miami

La guía salarial de la MLS en 2024 informó que el sueldo de Messi en el Inter de Miami es de 20.446.667,00 euros. A esta base hay que añadirle otros conceptos que el equipo de David Beckham pudo introducir en su día en concepto de acciones y diferentes bonos de marketing.

«Lo que le pago a Messi, y vale cada centavo, son entre 70 y 80 millones de dólares al año. En todos los aspectos. La razón por la que necesito patrocinadores y que sean de talla mundial es porque los jugadores son caros», dijo en su día Jorge Mas, dueño del club, a Bloomberg.

Messi, propietario del Cornellá

Messi anunció hace unos meses de forma oficial que se convirtió en el nuevo propietario y máximo accionista del Cornellá. Este equipo, de la ciudad de Cornellá de Llobregat, situado a pocos kilómetros de Barcelona, es uno de los clubes más históricos del fútbol catalán y milita en la categoría de Tercera Federación. De su cantera salieron en su día jugadores como Jordi Alba o David Raya.