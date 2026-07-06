Así han quedado los partidos de hoy en el Mundial 2026: resultados y goles de los octavos de final del lunes 6 de julio

Los duelos de octavos de final siguen su curso en este Mundial 2026 y este lunes 6 de julio se juegan dos encuentros más. Hay cuatro selecciones ya clasificadas para cuartos de final: Francia, Marruecos, Noruega e Inglaterra. Faltan cuatro más para cerrar el cuadro. Este lunes conoceremos dos selecciones clasificadas. La primera ha salido del partido en Dallas entre España y Portugal. La segunda se decidirá esta madrugada (2:00) con el Estados Unidos – Bélgica.

Resultado del España – Portugal

España volverá a jugar unos cuartos de final del Mundial 16 años después. No lo hacía desde 2010, cuando se proclamó campeón del Mundo en Sudáfrica. Los de Luis de la Fuente ganaron a Portugal en un épico partido gracias a un gol de Mikel Merino en el 91 tras una brillante asistencia de Ferran Torres.

Cómo ha quedado el Estados Unidos – Bélgica

Bélgica y Estados Unidos pelearán en esta madrugada (2:00 horas) por otra plaza en cuartos de final. Un partido que se ha calentado en las últimas horas por el tema de Balogun, quien jugará el partido tras ser expulsado en la ronda anterior. Trump llamó a Infantino y la FIFA suspendió su expulsión para que pudiese jugar. La Selección belga explotó contra esta decisión y mostró su enfado contra la FIFA.