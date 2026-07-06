¿Quién va a ganar hoy: España o Portugal? Participa en nuestra encuesta

España se juega hoy el pase a los cuartos de final del Mundial 2026 ante la Portugal de Cristiano Ronaldo. Este es un partido clave para el combinado nacional, que buscará pasar de ronda después de 16 años sin jugar un partido de cuartos.

La emoción es máxima y toda España está pendiente de un partido clave en el que las apuestas dan como favorita a La Roja.

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