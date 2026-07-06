España – Portugal en directo online hoy | A qué hora es, dónde ver el partido, alineaciones, predicciones y quién va a pasar a cuartos
Sigue en directo la eliminatoria del Mundial 2026 entre España y Portugal: resultado, goles y última hora del partido de octavos de final
La selección española se juega el pase a los cuartos de final del Mundial
Rafael Louzán: «Hay que respetar a Portugal, pero vamos a ganar»
España y Portugal se miden hoy, lunes 6 de julio, en el partido de octavos de final del Mundial 2026. En este encuentro, la Roja buscará el pase a los cuartos de final afrontando el primer gran reto desde que empezó su camino en la Copa del Mundo. Un encuentro con mucho morbo en el que los de Luis de la Fuente tendrán que luchar contra la selección de Cristiano Ronaldo para pasar de ronda. Sigue en directo en OKDIARIO el España-Portugal del Mundial 2026.
Este será el quinto partido de España del Mundial con un balance de tres victorias y un empate en el campeonato. Primero empató ante Cabo Verde en el debut, pero luego consiguió tres triunfos consecutivos de mucha autoridad ante Arabia Saudí, Uruguay y Austria. Un camino similar al de Portugal, que viene de eliminar con complicaciones a Croacia, pero que está convencido de que puede plantar cara a España tal y como lo hizo en la final de la Liga de Naciones.
Sigue en directo el España-Portugal del Mundial 2026
El partido de hoy entre España y Portugal se podrá seguir en directo por televisión en La 1 de Televisión Española.
España-Portugal: un ‘derbi’ Mundial
España llega al partido contra Portugal (21:00 hora peninsular española) en el mejor momento del Mundial. Justo cuando ya no hay margen de error, cuando una mala noche te manda de vuelta a casa y cuando empiezan los partidos que separan a los aspirantes de los candidatos reales al título. El combinado de Luis de la Fuente se juega en Dallas el pase a los cuartos de final después de haberse reivindicado con una victoria rotunda frente a Austria. Un 3-0 que sirvió para despejar dudas, silenciar debates y confirmar que el seleccionador ya ha encontrado el equipo que buscaba.
¡Bienvenidos!
¡MUUUUUUUUUUY BUENAS TARDES! Bienvenidos a la retransmisión en directo del España – Portugal de los octavos del Mundial 2026. Esta noche, a partir de las 21:00 horas, la Roja jugará un partido decisivo para estar en cuartos y seguir soñando con ganar la Copa del Mundo. ¡COMENZAMOS!
A qué hora es el partido de España contra Portugal
La FIFA programó este emocionante España – Portugal de los octavos de final del Mundial 2026 para este lunes 6 de julio. El organismo que controla y organiza la Copa del Mundo fijó el horario de este choque que disputará la selección española contra el cuadro luso para las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que todo transcurra con total normalidad con los aficionados de ambos combinados en la previa para que el choque comience puntualmente en el Estadio de Dallas.