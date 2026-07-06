España – Portugal en directo online hoy | A qué hora es, dónde ver el partido, alineaciones, predicciones y quién va a pasar a cuartos

España y Portugal se miden hoy, lunes 6 de julio, en el partido de octavos de final del Mundial 2026. En este encuentro, la Roja buscará el pase a los cuartos de final afrontando el primer gran reto desde que empezó su camino en la Copa del Mundo. Un encuentro con mucho morbo en el que los de Luis de la Fuente tendrán que luchar contra la selección de Cristiano Ronaldo para pasar de ronda. Sigue en directo en OKDIARIO el España-Portugal del Mundial 2026.

Este será el quinto partido de España del Mundial con un balance de tres victorias y un empate en el campeonato. Primero empató ante Cabo Verde en el debut, pero luego consiguió tres triunfos consecutivos de mucha autoridad ante Arabia Saudí, Uruguay y Austria. Un camino similar al de Portugal, que viene de eliminar con complicaciones a Croacia, pero que está convencido de que puede plantar cara a España tal y como lo hizo en la final de la Liga de Naciones.

Sigue en directo el España-Portugal del Mundial 2026

El partido de hoy entre España y Portugal se podrá seguir en directo por televisión en La 1 de Televisión Española.