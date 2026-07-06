El rival de España en cuartos de final del Mundial será el ganador del Estados Unidos-Bélgica

¡España ya está en cuartos de final del Mundial 2026! La selección española se ha clasificado gracias al gol de Mikel Merino que le daba la victoria contra Portugal en el descuento del partido de octavos. Los de Luis de la Fuente ya esperan rival en la siguiente eliminatoria y lo sabrán en la madrugada de este sábado a partir de las 4:00 horas, cuando finalice en Seattle el Estados Unidos-Bélgica.

Tras su triunfo por 0-1 en Dallas, la selección española volverá a jugar el próximo viernes a la misma hora (21:00) en Los Ángeles, como contra Austria. Su oponente no será otro que el ganador del Estados Unidos-Bélgica. Es decir, anfitrión o Thibaut Courtois, por resumirlo a grandes rasgos.

«A estas alturas de la competición, nos da igual. Sinceramente, lo importante es que estamos felices de estar en cuartos», comentó el seleccionador español preguntado por qué rival prefiere. España podrá ver tranquila ese choque de madrugada en el que se decide nuestro próximo oponente en el camino por la soñada segunda estrella.