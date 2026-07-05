Alineación de Portugal contra España: Cristiano Ronaldo es fijo y Roberto Martínez no toca nada

Cristiano Ronaldo es fijo en Portugal. Roberto Martínez no toca nada en la alineación que presentará este lunes contra España en Dallas (21:00 horas) y mucho menos a su gran amenaza y máximo goleador. Contra Croacia marcó de penalti y le anularon otro gol por un fuera de juego milimétrico. Por tanto, no hay dudas: el bicho será titular contra la selección española.

El seleccionador de Portugal repetirá, en principio, el mismo once que ganó a Croacia con suspense en la madrugada del pasado viernes. Y este empieza por su salvador, Diogo Costa, en portería. Ya fue titular en la Eurocopa a las órdenes de Roberto Martínez y lo viene siendo durante todo el Mundial 2026, dejando además grandes actuaciones bajo palos.

En el lateral derecho estará Joao Cancelo. Tras su cesión de medio año en el Barcelona, el jugador de 32 años es un filón en banda para los lusos, igual que Nuno Mendes por la izquierda. Indiscutible. La pareja de centrales será la compuesta por Ruben Dias y Renato Veiga. Este segundo forzó un penalti frente a Croacia y habrá que vigilarle en los córners sin derribar la torre.

En el centro del campo portugués tampoco hay dudas. Roberto Martínez alineará a los bicampeones de Europa, Vitinha y Joao Neves, con Bruno Fernandes en la mediapunta. En la izquierda, como extremo, repetirá Rafael Leao, que se salió en dieciseisavos de final tras sentar a Joao Felix. Y en la derecha, Pedro Neto, que asistió a Cristiano en el gol anulado, volverá a dejar sin opciones al nuevo madridista Bernardo Silva.

Cristiano liderará a Portugal

Y arriba, en la punta del ataque, cómo no, Cristiano Ronaldo. El delantero del Al-Nassr lleva tres goles en lo que llevamos de Mundial y España tendrá que poner mil ojos en él para frenarle, que no haga ni uno más y pasar a cuartos. El ex del Real Madrid se enfrentará a la única defensa imbatida del torneo, la de la selección, con Pau Cubarsí y Laporte acumulando enteros para formar parte del mejor once en la parcela defensiva.

Posible alineación de Portugal