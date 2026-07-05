Con Cristiano a la cabeza: así prepara Portugal el duelo contra España

Portugal entrenó este domingo en Dallas, donde se enfrentará a España en octavos de final del Mundial 2026. Lo hizo tras darse un baño de masas en su llegada a la ciudad estadounidense que alberga este partidazo por un pase a cuartos. Los 26 convocados de Roberto Martínez están preparados y disponibles, y todos se ejercitaron pensando en la batalla, con Cristiano Ronaldo a la cabeza.

El astro portugués es el líder de su selección. Marcó un gol de penalti en dieciseisavos frente a Croacia, le anularon otro y será la gran amenaza a la que deben hacer frente los de Luis de la Fuente, que también entrenarán este domingo en Dallas antes del encuentro.