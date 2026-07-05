Cucurella: «Si ganamos a Portugal, Mourinho me tendrá que dar algún día extra de vacaciones»

Marc Cucurella (Barcelona, 1998) atiende a OKDIARIO en el Cotton Bowl Stadium, un escenario histórico para el fútbol español. Allí, en el Mundial de 1994, Goikoetxea marcó un gol a Alemania que todavía forma parte de la memoria de la Selección. Tres décadas después, el lateral habla en ese mismo estadio antes de un España-Portugal de máxima tensión, con la mirada puesta en los cuartos de final, el Real Madrid y una nueva vida de blanco que le ilusiona especialmente.

Pregunta: ¿Cómo están?

Respuesta: Bien, muy bien. Contentos y con muchas ganas de jugar ese partido. Sobre todo, con mucha confianza.

P: ¿Cuánto margen de mejora tiene esta selección española?

R: Creo que todavía nos queda un poquito para rozar nuestro máximo nivel. Es verdad que hemos venido en línea ascendente y eso es positivo, porque al equipo también le da confianza. Contra Austria hubo minutos de muy buen nivel, pero también hay cosas que tenemos que mejorar. Aguantar el mismo nivel durante todo el partido es algo que se nos podría reprochar. Lo bueno es que lo sabemos, podemos mejorar y el lunes tenemos una buena oportunidad.

P: Ante Austria hizo un partidazo, dio dos asistencias y fue la primera vez en la historia que un jugador daba dos asistencias en una eliminatoria. Le falta el gol, que ya se lo han quitado…

R: Sí, no me quieren dar de comer. Me lo están quitando. Pero bueno, ojalá todo sea porque todo pasa por algo y pueda marcar otro de aquí en adelante, uno que sí valga y que también sea importante. Al final, lo importante es que estamos teniendo buenas oportunidades, estamos llegando al área rival y el que marque es lo de menos. Todos queremos que el equipo gane, que pase a la siguiente ronda y seguir en este sueño.

P: De la Fuente lo tiene claro, pero se lo pregunto a usted: ¿se siente el mejor lateral izquierdo del mundo?

R: A ver, tampoco me ponga tanta presión. Sé que estoy a un buen nivel, que el equipo también me ayuda mucho, me hace sentir cómodo y me permite sacar mi nivel. Pero a día de hoy hay uno que me gusta mucho y que quizá está un poco por encima de mí, que es Nuno Mendes. También el contexto de club, que han ganado dos Champions, hace mucho. Es un jugador que admiro y, cuando tengo la posibilidad de ver partidos, me gusta fijarme en lo que hace para seguir aprendiendo.

P: Ahora llega Portugal. ¿Sigue dando miedo Cristiano Ronaldo?

R: Al final se lo ha merecido, ese respeto y esa cosa. Es un gran jugador. Sabes que en cualquier momento te puede marcar un gol y ese olfato nunca lo ha perdido. Pero nosotros también somos una gran selección, tenemos muy buenos jugadores y podemos hacer un gran partido. Como espectador, ver un España-Portugal creo que es uno de los mejores partidos que puedes ver. Intentaremos estar a nuestro máximo nivel para poder pasar a la siguiente ronda.

P: ¿Hay ganas de revancha por lo que pasó en la Liga de Naciones?

R: Sí, por supuesto. Fue un partido muy igualado que se decidió por pequeños detalles. Creo que podríamos haber cerrado mejor el partido en algunos momentos, pero son cosas que pasan. Aprenderemos también de ese partido, analizaremos dónde pudimos mejorar y qué podemos hacer para ser más dañinos. Siempre tienes esa espina de saber que el último partido contra ellos lo ganaron ellos. Es bonito tener otra oportunidad.

P: Ha reconocido que Mourinho le ha mandado un mensaje. No sé si se lo ha mandado ya, pero será un partido especial para el míster. Si no se porta, se lo dirá…

R: Ojalá que no me diga nada. Él ya sabe que nosotros vamos a darlo todo, yo también, e intentaremos ganar. Si ganamos, me tendrá que dar algún día extra de vacaciones, así que doble motivación.

P: Yo ya le he visto aquí de blanco. Esa camiseta está siendo tan demanda por la afición. Le queda bien el blanco. ¿Cómo se ve?

R: Me queda bastante elegante, la verdad. Es un color que de ropa también suelo utilizar y creo que suele quedar bien a todo el mundo. Tengo ganas de ponerme esa camiseta. Ojalá sea dentro de mucho tiempo, porque significará que lo estamos haciendo bien. Pero empezar una nueva vida también es una cosa que me motiva y que tengo ganas.

P: Me ha dejado botando lo de que el blanco queda bien a todo el mundo. A uno que no va a poder quedarle bien de momento es a Enzo. ¿Le hubiese gustado?

R: Al final, es mi amigo y uno siempre desea lo mejor para sus amigos. No sé qué va a pasar. Si viene o no, vamos a seguir siendo amigos, vamos a seguir teniendo ese contacto. Que él decida lo mejor para él y que sea feliz, que creo que es lo más importante.

P: Decía antes que todavía no les ha dado tiempo a conocerse. Yo le puedo decir que se va a ganar al Bernabéu. Cuando escuche por primera vez una ovación del Bernabéu, después de haber jugado allí como visitante, ¿qué va a sentir?

R: No lo sé. Creo que mucha emoción y mucho orgullo. Me ha tocado vivir diferentes etapas. He tenido que empezar quizá en equipos humildes y poco a poco ir subiendo escalones hasta llegar a uno de los mejores equipos del mundo. Que un estadio como el Bernabéu, que ha visto a tantos grandes jugadores y a tantas leyendas, te ovacione o te ganes su respeto, creo que es algo muy bonito y quizá como un broche a tu carrera.

P: Ha tardado, empezó justo en el otro lado, pero ¿ha nacido para jugar en el Real Madrid?

R: Eso no lo sé, lo veremos. Ojalá sea así. Ojalá pueda tener una gran etapa ahí, que ganemos muchos títulos, que al final es lo que queremos. Por mi parte voy a intentar dar lo mejor de mí para el equipo, para ese gran club, y ojalá podamos volver a tener una gran época.

P: ¿Todo esto se lo podía imaginar en algún momento?

R: No, para nada. En ningún momento me lo esperaba. Pero a veces en la vida hay que tomar decisiones y cuando menos te lo esperas ocurre. Además, en mi caso, con los traspasos siempre me ha tocado sufrir un poco, porque siempre se ha hecho muy largo. Ha habido los típicos problemas de negociaciones y esta vez ha sido todo muy rápido, sin que nadie supiese nada, que eso también ayuda porque no está la gente preguntándote. Antes de que faltasen las últimas cosas siempre decía: «No puede ser, algo va a pasar, no puede ser tan bonito». Pero al final, después de tanto trabajo y de pasar por momentos o semanas difíciles, tener un movimiento así de rápido y tan grande creo que también me lo merecía.

P: Usted está contento, pero su mujer ya va a poder celebrar los goles del Real Madrid con tranquilidad.

R: Sí, totalmente. Ella siempre ha sido del Madrid y su familia también. Pero cuando empieza conmigo empieza a ver el fútbol de una manera diferente. Dejas de ver sólo la parte de aficionado, de ver partidos, resultados y hablar de ello, y ves un poco cómo es el fútbol por dentro. Eso te cambia un poco lo que ves y lo que visualizas. Ella siempre sabía que lo mejor para mí sería también lo mejor para ellos. Ahora tener la oportunidad de que ella pueda disfrutar de esto también es algo que me hace mucha ilusión.

P: ¿Qué le decimos a esos familiares que dicen que sí, que gane España, pero que cuando llegue al Madrid, con el Barça, eso hay que cambiarlo?

R: Creo que sí, que lo cambiaremos. Al final la familia tira mucho y el cariño también. Cuando empiece a regalar camisetas… por ahí sí los tendré que comprar de alguna manera. Pero no es fácil tener un familiar cercano que juegue en un equipo de Primera División y todavía es más difícil que juegue en uno de los mejores equipos del mundo. La familia tira mucho y ya los veremos vestidos de blanco.

P: ¿Por qué todo el mundo le quiere? Yo no conozco a nadie que hable mal de Cucurella.

R: No lo sé, la verdad. Eso pregúnteselo a ellos. Creo que quizá es por mi forma de ser, por la energía positiva que transmito. Ojalá siga siendo así. Me gusta más que me quieran a que me odien. Estoy muy contento de todo el cariño que me da la gente.

P: ¿Dónde se va a tatuar a De la Fuente?

R: Aún no lo sé. Lo tengo que pensar. Le tendré que preguntar a mi mujer algún sitio que no se vea mucho. Pero bueno, todo sea eso. La gente me dice: «¿Cómo vas a hacer eso?». Y yo digo que si ganamos, todo eso será poco.