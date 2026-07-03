Cucurella es un avión

Marc Cucurella está firmando un Mundial extraordinario. Si ya fue uno de los mejores futbolistas de España durante la fase de grupos, frente a Austria volvió a demostrar que atraviesa el mejor momento de su carrera. El lateral del Real Madrid fue un auténtico martillo por la banda izquierda, participó constantemente en ataque, apenas concedió un metro en defensa y terminó el encuentro haciendo historia. Nunca antes un futbolista español había repartido dos asistencias en un partido de eliminación directa de un Mundial.

El catalán fue un quebradero de cabeza permanente para la defensa austriaca. Desde el primer minuto apareció con profundidad, velocidad y criterio. Incluso llegó a celebrar un gol en los primeros compases del encuentro tras un saque de esquina, pero quedó anulado por una cuestionable falta en la previa de Pau Cubarsí sobre el guardameta Alexander Schlager. Aquello no le frenó. Al contrario. Siguió insistiendo hasta convertirse en uno de los grandes protagonistas del partido.

El socio de Oyarzabal

La primera obra de arte llegó en el minuto 36. Cucurella encontró el momento exacto para romper la línea defensiva con un pase medido que Mikel Oyarzabal convirtió en el 1-0. España daba el primer golpe y buena parte de la culpa la tenía un lateral que entiende el juego como pocos. Pero todavía guardaba una última genialidad.

Con Austria completamente volcada al ataque, Cucurella volvió a levantar la cabeza en el minuto 89 para asistir de nuevo a Oyarzabal. Otro pase perfecto, otro desmarque del delantero y el definitivo 3-0 que cerró una actuación sobresaliente de la selección española y otra mañana inolvidable del lateral madridista.

Mucho más que asistencias

Pero reducir el partido de Cucurella a sus dos asistencias sería quedarse muy corto. El internacional español volvió a completar un encuentro impecable en defensa. No fue regateado ni una sola vez durante los 90 minutos, ganó sus duelos, recuperó balones importantes y ofreció una salida constante por la banda izquierda, convirtiéndose en una solución permanente para España cuando Austria intentaba apretar la salida de balón.

Los números hablan por sí solos. Completó 61 de los 65 pases que intentó, un espectacular 94% de acierto, generó dos ocasiones claras, repartió dos pases clave y volvió a demostrar que su influencia va mucho más allá de las estadísticas. Está en todas las jugadas importantes.

En el Real Madrid ya sabían el futbolista que fichaban cuando Mourinho insistió en su incorporación. El técnico portugués quería un lateral profundo, competitivo y con personalidad para asumir responsabilidades en los grandes escenarios. El Mundial no hace más que darle la razón. Cucurella está siendo uno de los mejores jugadores de España y, a este nivel, también uno de los mejores laterales de todo el campeonato. Ante Austria volvió a demostrarlo con una actuación para la historia.