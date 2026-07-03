Egipto le gana a Australia una partida de ajedrez en los penaltis y ya espera a Argentina en octavos

Egipto hizo historia en la Copa del Mundo tras ganar su primera eliminatoria mundialista para meterse por primera vez en unos octavos de final del Mundial. El combinado africano doblegó a Australia en la tanda de penaltis tras empatar a uno en los 120 minutos reglamentarios. Abdelmaguid hizo historia para su país con el gol de la victoria. Ya esperan a Argentina en esos octavos.

Una partida de ajedrez fue lo que ganó Egipto en la tanda de penaltis. Australia cambió a su portero y sacó a Ryan en el 118. Y le salió fatal porque no paró ni un disparo. Los egipcios sacaron a Saber que tiró el primero a las mil maravillas, y prepararon la tanda con un vídeo de un penalti de Mbappé en un Real Madrid – Levante. Salah le puso picante con un gol de panenka. Tuvo de todo y Egipto fue más fuerte. Los dos fallos de Australia se fueron altos.

Dallas era el escenario de un partido con poco nombre, pero con mucha importancia en el Mundial. Egipto y Australia querían escribir su nombre en la historia de esta Copa del Mundo. El ganador iba por el camino de Argentina.

Comenzó Australia avisando a los cuatro minutos con un buen disparo lejano de Volpato. Un remate de buen pie que terminó repeliendo el travesaño. La igualdad reinaba en los primeros minutos hasta que Egipto dio un paso adelante.

Egipto vuela

Egipto se adelantó en el marcador a los 12 minutos de juego aprovechando una segunda jugada tras un balón parado. Hafez puso un centro templado al segundo palo y Ashour entró con todo para con la cabeza marcar el 0-1 de la tarde. Egipto volaba hacia los octavos de final.

Poco más ocurrió en una primera mitad con poco fútbol, y menos emoción. Australia remató un par de veces, intentando meterse en el partido, pero Egipto no sufría para nada.

LOS FARAONES QUIEREN MÁS Y MÁS 🇪🇬 Ashour y Egipto golpean primero y miran a los octavos de final 💥#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/RmP13cbA6T — DAZN España (@DAZN_ES) July 3, 2026

Egipto perdonó el segundo nada más empezar la segunda parte con una ocasión clamorosa en la que Marmoush se plantó en un mano a mano ante el portero australiano. Ni 20 segundos habían pasado cuando el delantero City controló para quedarse solo ante Beach, pero su remate se marchó desviado.

Egipto mete en el partido a Australia

Australia empezó a reaccionar en la segunda mitad, aunque fue la propia Egipto la que les metió en el partido. Mohamed Hany, en el 55′, se marcó un gol en propia puerta para empatar el partido a uno. El lateral egipcio, poco antes, había sufrido un durísimo golpe en la cabeza que le dejó conmocionado en el césped. Su mala fortuna se completaba con ese gol en propia meta tras un centro envenenado al área africana en una falta lateral.

Es un pedazo de remate… PERO EN LA PORTERÍA EQUIVOCADA 🫤 Australia empata con el gol en propia meta de Egipto 💥#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/K24IS7ORNw — DAZN España (@DAZN_ES) July 3, 2026

Dos goles y los dos de cabeza tras centros laterales. El empate le dio alas a Australia para empezar a ser algo mejor en el partido y durante varios minutos fue superior, metiendo a Egipto en su área y apretando en busca de una remontada inesperada.

Movieron ambos banquillos varias piezas en el 67 y en el 75 para buscar el desempate. Salió Hassan, el del Oviedo, en Egipto, junto a Abdelmaguid. Australia sacó a Hrustic y Mohamed Toure.

Sorprendió en Australia que se fueran Volpato e Iankunda, sus jugadores más talentosos en ataque para intentar buscar un gol. Pero le salió bien, porque en el tramo final estaba llegando mucho mejor en lo físico que su rival. Australia buscaba el segundo con más fuerza.

Beach salva a Australia

El partido iba encaminado hacia la prórroga y fue gracias a Beach, portero de Australia. En el minuto 93 se marcó la gran parada del partido para salvar a su Selección. Salah puso un centro perfecto al área rival, Rabia cabeceó libre de marca y la parada de Beach fue descomunal. Dos minutos después, antes del final, Egipto tuvo otra ocasión clara que la defensa australiana despejó. Quedaba media hora más. Egipto se iba con la sensación de merecer más.

No pasó mucho en una prórroga con ambos equipos agotados. Egipto tuvo más presencia en ataque, pero Australia demostró que es un muro en defensa. El cuadro africano sacó en la segunda parte del tiempo extra al delantero barcelonista Hamza Abdelkarim.

Una partida de ajedrez en los penaltis

Australia se conformaba con los penaltis, pero Egiptó buscó decidir el partido en los 120 minutos de fútbol en Dallas. La selección australiana decidió en el minuto 119 cambiar a su portero para la tanda. Beach hizo un partidazo, pero su seleccionador decidió meter a Ryan. Se iba la promesa tras un Mundial espectacular y entraba el veterano experto en la materia.

Australia tuvo la victoria en otra jugada a balón parado y el partido se fue a los penaltis. Un partido con ocasiones para ambos se iba a decidir desde los once metros.

Egipto preparó la tanda mostrándole a sus jugadores un vídeo en el que aparece Mbappé en un Real Madrid – Levante marcándole un penalti a Ryan. Australia empezó lanzando y mandándolo a la grada.

Egipto sacó a Saber en el 119 para tirar y lo marcó. Ryan lo adivinó, pero no llegó. Un golazo y 0-1 para los egipcios. Irvine tiró el segundo australiano y lo marcó para empatar. Rabia tampoco falló y Egipto seguía por delante. Ryan no paraba ninguno.

Mabil tiró el tercero de Australia y también fue para dentro. Otro empate momentáneo que rompió Salah con un penalti a lo panenka brillante. Con rosca y Ryan en el suelo.

Egipto acarició los octavos cuando Australia falló su segundo penalti. Lo tiró al travesaño Harrington. Abdelmaguid tiró el último, batió a Ryan con facilidad y se metió en octavos. Por primera vez en la historia de Egipto, para esperar a Argentina en una ronda histórica para el combinado africano.