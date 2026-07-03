Australia vs Egipto, en directo hoy: cómo va, pronóstico, dónde ver en vivo y última hora del partido del Mundial 2026 online gratis

La ronda de dieciseisavos de final del Mundial 2026 encara su última jornada en el día de hoy, viernes 3 de julio. El comienzo de las eliminatorias del torneo está dejando sorpresas, goles en los instantes finales y golpes de autoridad de candidatas como Francia y España. Los tres últimos partidos de dieciseisavos cerrarán esta nueva ronda, introducida en esta edición del Mundial, y dejarán el cuadro completo de cara a los octavos de final. Australia y Egipto se miden en el primer encuentro del día. La eliminatoria entre aussies y egipcios desvelará el posible rival de Argentina en esta ronda. Sigue la última hora del Australia-Egipto, en directo, en OKDIARIO.

Cómo va Australia – Egipto, en directo: pronóstico y resultado

Este duelo de dieciseisavos de final del Mundial 2026 promete mucha igualdad por la trayectoria de ambas selecciones en el torneo. Tanto Australia como Egipto accedieron al cuadro eliminatorio como segundas de sus respectivos grupos. Australia lo hizo tras sorprender a Turquía en la segunda jornada y firmar las tablas con Paraguay en la última jornada. El combinado aussie se ha convertido en un fijo en los Mundiales, sumando su quinta presencia consecutiva en la presente edición. La selección oceánica nunca ha sido capaz de superar una eliminatoria, al caer en sus dos presencias en octavos.

No lo tendrá fácil ante una Egipto que no sabe lo que es perder en este Mundial. ‘Los Faraones’ son una de las selecciones más potentes de su continente, como demuestra su palmarés en la Copa África. Sin embargo, no han firmado grandes desempeños en los Mundiales. Pese a contar con una gran estrella como Mo Salah y complementos de nivel, sólo lograron clasificar a Rusia 2018, donde perdieron los tres partidos. El guion parece haber cambiado en esta edición. Pese a no contar con un Salah estelar, Egipto ha estrenado su casillero de victorias en el torneo, ha superado por primera vez la fase de grupos y parte como favorita ante Australia para alcanzar los octavos. No te pierdas la última hora del partido entre Egipto y Australia del Mundial 2026 en OKDIARIO.