Australia vs Egipto, en directo hoy: cómo va, pronóstico, dónde ver en vivo y última hora del partido del Mundial 2026 online gratis
Sigue la última hora en directo del partido entre Australia y Egipto de dieciseisavos de final del Mundial 2026
A qué hora juega Australia – Egipto y dónde ver gratis en directo y en streaming el partido del Mundial 2026 hoy
Octavos de final del Mundial 2026: cuándo son y quién es el rival de España
La ronda de dieciseisavos de final del Mundial 2026 encara su última jornada en el día de hoy, viernes 3 de julio. El comienzo de las eliminatorias del torneo está dejando sorpresas, goles en los instantes finales y golpes de autoridad de candidatas como Francia y España. Los tres últimos partidos de dieciseisavos cerrarán esta nueva ronda, introducida en esta edición del Mundial, y dejarán el cuadro completo de cara a los octavos de final. Australia y Egipto se miden en el primer encuentro del día. La eliminatoria entre aussies y egipcios desvelará el posible rival de Argentina en esta ronda. Sigue la última hora del Australia-Egipto, en directo, en OKDIARIO.
Cómo va Australia – Egipto, en directo: pronóstico y resultado
Este duelo de dieciseisavos de final del Mundial 2026 promete mucha igualdad por la trayectoria de ambas selecciones en el torneo. Tanto Australia como Egipto accedieron al cuadro eliminatorio como segundas de sus respectivos grupos. Australia lo hizo tras sorprender a Turquía en la segunda jornada y firmar las tablas con Paraguay en la última jornada. El combinado aussie se ha convertido en un fijo en los Mundiales, sumando su quinta presencia consecutiva en la presente edición. La selección oceánica nunca ha sido capaz de superar una eliminatoria, al caer en sus dos presencias en octavos.
No lo tendrá fácil ante una Egipto que no sabe lo que es perder en este Mundial. ‘Los Faraones’ son una de las selecciones más potentes de su continente, como demuestra su palmarés en la Copa África. Sin embargo, no han firmado grandes desempeños en los Mundiales. Pese a contar con una gran estrella como Mo Salah y complementos de nivel, sólo lograron clasificar a Rusia 2018, donde perdieron los tres partidos. El guion parece haber cambiado en esta edición. Pese a no contar con un Salah estelar, Egipto ha estrenado su casillero de victorias en el torneo, ha superado por primera vez la fase de grupos y parte como favorita ante Australia para alcanzar los octavos. No te pierdas la última hora del partido entre Egipto y Australia del Mundial 2026 en OKDIARIO.
Min. 22
Sigue el dominio egipcio
Maneja el balón la selección africana pese a ir por delante en el marcador. No renuncian a atacar ‘Los Faraones’, muy superiores a Australia por el momento.
Min 18
Busca el segundo Egipto
Salió con peligro a la contra Omar Marmoush para busca el 0-2. El delantero del Manchester City emprendió la guerra por su cuenta y pudo sacar un disparo que tapó un defensor rival.
Min. 13
¡GOOL DE EGIPTO! ¡ASHOUR!
Tras el rechace de una falta lateral, el balón cayó en las botas de Hazef. El egipcio puso un gran centro al segundo palo que no desaprovechó Ashour para adelantar a ‘Los Faraones’ de cabeza. Manda Egipto.
Min. 11
Los partidos del día en el Mundial
Australia y Egipto están disputando en estos momentos el primer partido del día en este viernes 3 de julio de Mundial. Con estos tres encuentros se cierra la nueva ronda de dieciseisavos de final:
- Australia – Estados Unidos: 20:00 horas
- Argentina – Cabo Verde: 00:00 horas del sábado 4 de julio en España
- Colombia – Ghana: 03:00 horas del sábado 4 de julio en España
Min. 6
Sorprende Volpato desde lejos
El australiano Cristian Volpato probó fortuna con un disparo de larga distancia que se marchó desviado por poco. Primera ocasión del encuentro.
Min. 1
¡Comienza el Australia-Egipto en Dallas!
El colegiado del encuentro, Gustavo Tejera, hace sonar su silbato para iniciar el encuentro. Rueda el balón en el Estadio Dallas para este duelo de dieciseisavos de final del Mundial.
¡Suenan los himnos en Dallas!
Termina la interpretación de los himnos nacionales de Australia y Egipto en el Estadio Dallas. Instantes finales de los prolegómenos del encuentro.
¡10 minutos para el pitido inicial!
En apenas 10 minutos arrancará el primer partido del día en el Mundial. Australia y Egipto ya están sobre el césped del Estadio Dallas para soñar con su primera victoria en una eliminatoria del Mundial.
Dónde ver el Australia-Egipto del Mundial en vivo
RTVE no emitirá el partido entre Australia y Egipto, por lo que no se podrá seguir en España en abierto ni de forma gratuita online. La plataforma DAZN, emite el encuentro de dieciseisavos del Mundial entre Egipto y Australia.
Alineación de Australia contra Egipto
Australia busca su primera victoria en partidos eliminatorios del Mundial, donde nunca ha superado los octavos de final. Estos son los 11 ‘guerreros’ de Popovic para intentar la gesta:
Beach; Circati, Souttar, Herrington; Bos, O’Neill, Irvine, Behich; Volpato, Metcalfe e Irakunda.
Horario del Australia-Egipto del Mundial
Australia y Egipto abren la última jornada de dieciseisavos de final del Mundial 2026. El balón comenzará a rodar en el Estadio Dallas a las 20:00 horas de la España peninsular.
Salah y Marmoush lideran el once de Egipto
Mo Salah y Omar Marmoush son las grandes referencias de la alineación de Egipto para medirse a Australia en dieciseisavos de final del Mundial. Este es el once de Hossam Hassan:
Shobeir; Hany, Rabia, Ibrahim, Hafez; Fathy, Attia, Ashour; Salah, Ziko y Marmoush.
¡Bienvenidos al Australia – Egipto!
¡Buenas tardes a todos! Bienvenidos al duelo entre Australia y Egipto por un lugar en los octavos de final del Mundial 2026. Ninguna de las dos selecciones ha conseguido ganar una eliminatoria mundialista. Pase lo que pase, será un partido para la historia de uno de los dos países.
Min. 27
Hora de la pausa de hidratación
Parón en el Australia-Egipto con motivo de la primera pausa de hidratación del partido. Los oceánicos necesitan soluciones desde el banquillo ante una Egipto muy superior.