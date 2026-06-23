El Barcelona ficha al egipcio Hamza Abdelkarim

El FC Barcelona ha hecho oficial este martes el fichaje de Hamza Abdelkarim, jugador egipcio de 18 años que llevaba desde enero en la cantera culé, pero que todavía pertenecía al Al Ahly de Egipto. Abdelkarim, delantero de posición, ya es futbolista del Barça a todos los efectos tras ejecutar el club español la opción de compra que tenía.

Hamza Abdelkarim firma hasta 2029 -por tres años- y el Barcelona paga 1,5 millones de euros. En principio, va para la cantera, para el Barça Atlètic, primer filial del equipo que milita en Segunda RFEF, cuarta categoría del fútbol español.

Abdelkarim está actualmente en el Mundial y ha disputado los dos encuentros hasta ahora de Egipto en el torneo: ante Bélgica disputó 14 minutos, mismo tiempo que en el segundo duelo de Nueva Zelanda.

En su etapa en el Barcelona, que empezó en enero (pero en condición de cedido), marcó ocho goles en 11 partidos. Lo hizo en el Juvenil A, sin militar en el primer filial, para el que ahora sí se anuncia. Fue clave en ese equipo juvenil y, como recuerda el Barça, en su debut, el 8 de marzo, marcó un gol en el campo del Huesca (2-2).

«A partir de entonces disputó un total de nueve partidos de Liga, en los que marcó seis goles, incluido un hat-trick en la goleada ante el Montecarlo (9-0) el día en que el equipo ganó la Liga de División de Honor. También participó en dos partidos de Copa del Rey, en la que el Barça fue subcampeón», amplia el Barcelona.